La historia de amor de Franco Colapinto y Maia Reficco: de la confirmación en el GP de Miami a la sorpresiva separación

Durante los últimos días comenzaron a circular distintas versiones sobre una posible separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco, hasta que, durante la jornada del miércoles, Pepe Ochoa confirmó en LAM (América TV) que el piloto de Fórmula 1 y la actriz ya no continúan en pareja. En medio de la repercusión por la ruptura, surgió el interés por repasar cómo comenzó y cómo fue la historia de amor entre ambos.

La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco duró pocos meses, pero rápidamente se convirtió en una de las más comentadas tanto en el mundo del deporte como del espectáculo. Según trascendió, el piloto habría decidido ponerle punto final al vínculo debido a una supuesta “crisis personal muy fuerte”.

Franco Colapinto y Maia Reficco estarían separados a tres meses de blanquear su relación

Antes de convertirse en noticia por su relación con Franco Colapinto, Maia Reficco ya era una figura conocida en el mundo del entretenimiento. Nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, creció en una familia argentina vinculada a la música y la educación: su madre, Katie Viqueira, es cantautora y coach vocal de reconocidos artistas, y su padre, Ezequiel, es profesor de Relaciones Internacionales. Su salto a la fama llegó como protagonista de Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon Latinoamérica que le dio reconocimiento internacional. Desde entonces, consolidó su carrera como actriz con participaciones en producciones como Revancha ya (Netflix) y Pretty Little Liars: Original Sin.

Los guiños que anticiparon el romance: cómo comenzaron las versiones sobre Colapinto y Reficco

Aunque la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco fue confirmada oficialmente en abril, los rumores sobre un posible romance habían comenzado varios meses antes. Durante el verano, las redes sociales comenzaron a detectar distintas señales entre ambos, especialmente después de que el piloto compartiera en enero un carrusel de fotos en el que aparecía la actriz usando su casco muy sonriente. La imagen llamó la atención de sus seguidores y la artista comentó la publicación con la frase “¿Qué puedo saber eu?”, que muchos interpretaron como una confirmación indirecta del vínculo.

El piloto y la actriz habían compartido señales de cercanía antes de hacer pública su relación (Captura: Instagram @francolapinto)

La interacción entre ambos aumentó las sospechas cuando Colapinto respondió al comentario de la actriz con un “¿De qué estamos falando?”, haciendo referencia a una expresión del entrenador argentino Luis Zubeldía durante una conferencia de prensa, que con el tiempo se transformó en un meme. A esas pistas se sumó otro gesto de Reficco, quien publicó una serie de imágenes con el mensaje: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

Los rumores de romance comenzaron a circular en enero de 2026 (Captura: Instagram @maiareficco)

Con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer más indicios de la cercanía entre ambos: comentarios del piloto en las publicaciones de la actriz y fotografías compartidas en distintos lugares. Asimismo, fueron vistos juntos en Los Cardales, donde compartieron un almuerzo en una bodega, además de otros encuentros en Zárate, Pilar y Palermo.

En mayo ya comenzaron a compartir fotos juntos en las redes sociales (Captura: Instagram @maiareficco)

Aunque las versiones circulaban desde enero, las imágenes terminaron por confirmar una relación que ya era seguida de cerca por sus fanáticos.

La confirmación oficial del romance en el Gran Premio de Miami

De los guiños en redes a la ruptura: los detalles de la historia de amor entre Franco Colapinto y Maia Reficco (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La confirmación oficial del romance llegó a fines de abril, durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuando Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto durante toda la jornada del evento. De inmediato, la presencia de la actriz junto al piloto terminó de confirmar una relación que ya había despertado rumores durante varios meses.

La actriz estuvo presente junto al piloto durante muchos momentos del GP en Miami (Photo by Kym Illman/Getty Images) GettyImages

Durante el paddock del Autódromo Internacional de Miami, Reficco protagonizó uno de los momentos más comentados al encontrarse con Lionel Messi, quien llegó al circuito junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos.

El encuentro con Lionel Messi y su familia fue uno de los momentos destacados de la jornada (Photo by Kym Illman/Getty Images) GettyImages

Además, la actriz habló con la prensa sobre su experiencia en el mundo del automovilismo. En diálogo con ESPN, contó que estaba “muy contenta de bancar” a Colapinto y explicó que su principal objetivo era acompañar a su pareja y disfrutar del momento.

El distanciamiento que encendió las alarmas

Luego de aquella aparición pública en el Gran Premio de Miami, comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento. Las sospechas crecieron debido a que ambos dejaron de compartir imágenes juntos en sus redes sociales y a que, días atrás, durante el cumpleaños de la actriz, no hubo ningún saludo o gesto público del piloto hacia ella.

Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco estarían en crisis: "Una incógnita"

La ruptura fue confirmada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde aseguró que la pareja ya no continúa junta y explicó los motivos que, según sus fuentes, habrían llevado al final de la relación. “Él estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia”, señaló el panelista.

Según detalló Ochoa, las diferencias en las rutinas de ambos habrían influido en la decisión. Mientras Colapinto se encuentra enfocado en su carrera deportiva y sus compromisos dentro de la Fórmula 1, Reficco reside en los Estados Unidos, una distancia que habría dificultado el vínculo. “Él hace mucho tiempo que no la ve”, afirmó el panelista, y agregó que la actriz habría tomado la decisión de ponerle fin a la relación ante la falta de disponibilidad del piloto.

Hasta el momento, ni Franco Colapinto ni Maia Reficco se pronunciaron públicamente sobre los rumores. Mientras continúan las versiones sobre el final de la relación, los seguidores de ambos permanecen atentos a una posible confirmación o desmentida por parte de la expareja.