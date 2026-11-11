Frankie Muniz, estrella de Malcolm in the Middle, fue hospitalizado tras sufrir un fuerte choque en Florida

El actor estadounidense Frankie Muniz, reconocido por su papel protagónico en la serie Malcolm in the Middle, fue trasladado de urgencia este miércoles a un hospital de Florida luego de sufrir un accidente durante una práctica en el Daytona International Speedway.

El incidente ocurrió mientras el actor y piloto se preparaba para competir en el evento “Proud to Honor Veterans Day Classic”, organizado en el marco de las celebraciones por el Día de los Veteranos.

Frankie Muniz llegó a la fama tras interpretar al personaje Malcolm en la exitosa serie de televisión Malcolm in the Middle (Foto: Fox)

Según informó Variety, el actor de 40 años participaba de una vuelta de entrenamiento con la pista cerrada al público en la previa de la competencia en la que iba a representar al equipo Air Force.

Tras el accidente, el actor y piloto fue asistido por los equipos de seguridad y derivado a un centro médico local para una evaluación más exhaustiva.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre su estado de salud. Un portavoz de Ford Racing se limitó a precisar en diálogo con la revista People que el actor se encontraba “despierto y alerta” al momento de ser trasladado.

Pasión por el automovilista y faceta emprendedora

Aunque alcanzó la fama gracias a la televisión, Muniz desarrolló en paralelo una carrera en el automovilismo que se extiende desde hace dos décadas. Su vínculo con las competencias comenzó en 2006 y, desde entonces, participa en diferentes categorías del automovilismo estadounidense.

El intérprete participó en la Craftsman Truck Series de NASCAR durante las últimas dos temporadas consecutivas con el equipo Ford Performance mientras filmaba la nueva versión de “Malcolm in the Middle”.

El actor de Malcolm in the Middle decidió abrir su empresa de aceites y vinagres en el 2020 Foto Instagram @frankiemuniz4

En 2020, Muniz dio un giro radical a su carrera al adentrarse en el mundo de la gastronomía especializada. Junto a su ex esposa Paige Price, con la que tuvo a su hijo Mauz, se embarcó en una aventura empresarial que lo alejó completamente de sus raíces en el entretenimiento.

La pareja fundó Outrageous Olive Oils and Vinegars, una tienda especializada en aceites y vinagres gourmet ubicada en Scottsdale, Arizona. Su emprendimiento fue tan exitoso que se ha convertido en un referente local para los amantes de la cocina de calidad.

Muniz reveló dos meses atrás en sus redes sociales que atravesaba un momento límite y reveló que las últimas seis semanas habían sido una “pesadilla”. Si bien no explicó exactamente qué ocurrió ni atribuyó su estado a una situación puntual, muchos lo vinculan con la separación de su exesposa, anunciada el pasado 1 de julio, cuando decidieron poner fin a su matrimonio tras diez años juntos.