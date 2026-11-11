Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, martes 10 de noviembre

Este martes se celebró una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe). En la misma quedó eliminado un nuevo participante que no pudo contentar las exigencias del jurado conformado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui.

En esta jornada, los concursantes prepararon unas empanadas de carne cortada a cuchillo. Con una hora disponible para fusionar los distintos ingredientes, llegó la instancia de dar el veredicto. En la primera tanda, quienes pasaron el filtro fueron Edith Hermida, Julieta Poggio, Josefina “La China” Ansa, Nazareno Casero, Luck Ra y Karina Mazzocco.

Por otra parte, Lizy Tagliani, Grego Rossello y Julieta Nair Calvo quedaron en la cornisa, siendo ellos los peores tres platos de la noche.

Quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Julieta Nair Calvo se convirtió en la sexta eliminada del certamen culinario. La actriz tuvo un día para el olvido: la bandeja con su relleno de carne cortada a cuchillo cayó al piso y debió preparar, contrarreloj, otra preparación para poder presentar unas empanadas.

El accidente que condicionó a Julieta Nair Calvo en MasterChef

Con ayuda de sus compañeros, quienes le brindaron los ingredientes necesarios para que llegue a presentar unas empanadas, Nair Calvo expuso una bandeja con empanadas que no tuvieron la cocción justa y no pasaron el filtro de los jurados.

Julieta Nair Calvo es la sexta eliminada de MasterChef

En un mano a mano con Grego Rossello, Julieta recibió la noticia, por parte de Botana, que no continuará en el reality. Antes de despedirse, entre lágrimas, manifestó: “Estoy emocionada sobre todo porque la pasé muy bien. Son todos lo más”.

Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

Julieta Nair Calvo

Quiénes continúan en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:

Campi

Josefina “China” Ansa

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato)

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.