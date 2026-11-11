Dolor por la muerte de Marcos Camino: cómo será su despedida y el emotivo mensaje de Cacho Deicas y Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, conmocionó a la música popular argentina. Mientras familiares, amigos y seguidores se preparan para darle el último adiós a partir de esta tarde, Cacho Deicas, su histórico compañero, compartió un emotivo mensaje en las redes sociales.

El velatorio del artista tendrá lugar hoy, de 14 a 18, en la sala 3 de la casa de sepelios Sentir, en la ciudad de Santa Fe. La información fue difundida por la cuenta oficial de Los Palmeras, que comunicó los detalles de la ceremonia e invitó a quienes deseen a acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

“Con profundo dolor, acompañamos a su familia y seres queridos”, expresaron desde la agrupación al dar a conocer el lugar y el horario de la despedida. Además, agradecieron las muestras de “cariño y respeto” recibidas.

Los detalles del velatorio, que se celebrará este miércoles en la ciudad de Santa Fe Instagram

La noticia de la muerte se conoció durante la tarde del martes, luego de que el músico fuera encontrado sin vida en un estudio de grabación que tenía en Santa Fe. Según los primeros partes policiales, su cuñada alertó a las autoridades después de advertir que el músico había ingresado al lugar y no había vuelto a salir. Personal policial y sanitario acudió al establecimiento y constató el fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que dispuso las medidas correspondientes y una autopsia para determinar las causas de la muerte. Camino tenía 76 años y deja un legado de más de cinco décadas ligado a la cumbia santafesina.

El mundo de la música tropical expresó su tristeza por la partida de uno de los artistas que hicieron historia dentro del género. Uno de los mensajes que más repercusión generó fue la de Rubén “Cacho” Deicas, quien compartió con el artista una extensa historia musical y personal, siendo ambos figuras centrales de Los Palmeras.

Las palabras de despedida de Cacho Deicas a su histórico compañero

El cantante publicó una foto junto al acordeonista y recordó el camino recorrido: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió.

Y continuó: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y, con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.

Al anunciar la muerte del acordeonista a través de las redes sociales, los integrantes de Los Palmeras en su conjunto también destacaron: “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”.

Artistas de distintos géneros y generaciones también despidieron al músico con sentidas palabras. “Qué descanses en paz, querido Marcos Camino. Mis condolencias a su familia y amigos”, expresó Carlos “La Mona” Jiménez.

Marcos Camino, en el recuerdo de La Mona Jiménez Instagram

Pasión de sábado, el histórico ciclo televisivo dedicado a la música tropical, se sumó a los mensajes: “Se fue nuestro gran amigo Marcos Camino. Nuestras condolencias para toda su familia, sus amigos y compañeros. En este momento tan triste, lo recordamos con esa emoción y alegría de cuando estuvo compartiendo con su hijo en el programa. ¡Pasión de sábado y la familia Serantoni te queremos eternamente, Marcos!”.

La cantante Magui Olave también sumó: “Mis condolencias a toda la familia y todas mis fuerzas !” y la banda Amar Azul destacó su influencia en la música popular: “Si hay personas que marcaron la música argentina, sin dudas una de ellas fue el señor Marcos Camino. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”.

Nico Mattioli compartió una foto de Camino junto a su padre, Leo Mattioli, y acompañó la imagen con un mensaje: “¡De parte de toda la familia Mattioli acompañamos a toda la familia Camino, en este difícil momento muchas fuerzas y todo nuestro cariño siempre! Nuestras condolencias”, publicó.

La familia Mattioli y un sentido mensaje de despedida Instagram

También se sumó a las despedidas Axel, entre otras figuras del espectáculo. “Así te quiero y te voy a recordar, amigo querido, con una sonrisa, con tu acordeón, contagiando alegría a todo el mundo”, escribió el cantante junto a una foto de ambos.