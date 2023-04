Freddie Mercury: los tesoros personales del cantante de Queen que su amiga Mary Austin va a subastar

escuchar

Mary Austin, la mejor amiga del cantante de Queen, Freddie Mercury, informó que subastará cerca de 1500 objetos que pertenecían al famoso artista, entre ellos el manuscrito de una de sus canciones y varios trajes que utilizó en sus conciertos.

El cantante británico, quien murió en 1991, fue construyendo una colección de objetos durante los 30 años que duró su carrera artística.

Mercury le heredó su casa, ubicada en el oeste de Londres, y las cosas que estaban dentro a su mejor amiga. “Esta colección de objetos te lleva a lo más profundo del individuo famoso y el hombre que yo conocí”, le dijo Austin a la BBC.

Mary Austin con Freddie Mercury en 1986 (FOTO: GETTY)

Uno de los objetos que Austin le mostró a la BBC para dar a conocer la subasta es un retrato hecho por el pintor francés Tissot, que fue la última obra de arte que el cantante compró antes de morir.

El cuadro fue colgado en un lugar especial de la casa de Mercury para que el cantante de la banda británica lo pudiera ver desde el sofá. Se estima que tiene un valor cercano a los US$500.000. “Puedes ver el espectro de su gusto. Es una colección inteligente y sofisticada”, señaló Austin.

La última obra de arte que compró Mercury fue este retrato de James Jacques Tissot (FOTO: SOTHEBY'S)

Una de las principales piezas de la colección que sale a subasta es un manuscrito con la letra de uno de los temas más famosos de Queen, “We Are The Champions”.

En el texto escrito a mano, además de la letra, se pueden ver los acordes y armonías a lo largo de nueve páginas. Se espera que se venda por unos US$250.000.

Freddie Mercury fotografiado en el estadio de Wembley en 1986 (FOTO: DENIS O'REGAN)

Otro manuscrito destacado es el de las letras de la canción “Killer Queen” -uno de los primeros éxitos del grupo- en una hoja de papel escrita con lapicero alrededor de 1974.

Austin anotó que dar en subasta los manuscritos fue particularmente difícil porque estos muestran “el lado más hermoso” del hombre que fue su gran amigo.

“Estás mirando el proceso de un artista. Las frases, el repensar, el volver a empezar”, dijo. Austin conoció a Mercury en 1970, cuando tenía 19 años.

Queen en 1973, de izquierda a derecha: John Deacon, Freddie Mercury, Roger Taylor y Brian May

Vivieron juntos por un tiempo y siguieron siendo amigos muy cercanos incluso después de que él le contara que era gay. Ella se encargó de su cuidado cuando enfermó después de haber contraído SIDA hacia finales de la década de los 80.

“No tengo mucha gente cercana. Y la única, si es que estamos hablando de eso, es Mary”, dijo el cantante en una oportunidad. Debido a su timidez, Austin ha hablado muy pocas veces en público desde la muerte de Mercury.

Pero ella insiste que el cantante todavía es una parte muy importante de su vida: “Extraño la diversión, el humor, su calidez y energía”.

Freddie Mercury vivía en Garden Lodge en el oeste de Londres (FOTO: SOTHEYBY'S)

La casa de Mercury

La vivienda, conocida como Garden Lodge, ubicada en el oeste de Londres, permaneció casi igual desde la muerte de Mercury en 1991, con todos los muebles y obras de arte. Allí se pueden ver linotipos de Matisse y Chagall colgados de la pared y también un cuadro de Picasso que está en la cocina.

En la cocina de la casa de Freddie Mercury colgaba el retrato de la esposa de Pablo Picasso (FOTO: SOTHEBY'S)

“Me gusta estar rodeado de cosas espléndidas. Quiero vivir una vida victoriana, rodeado de vajillas y cubiertos elegantes”, dijo Mercury en una ocasión. Pero, ahora Austin decidió vender toda la colección porque ella “necesita poner sus asuntos en orden”.

“El tiempo ha llegado para mí de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida”, señaló. Más allá de algunos regalos personales y fotografías de ambos, Austin está vendiendo todo.

“Me di cuenta de que no era apropiado quedarme con cosas. Si iba a venderlas, tendría que ser lo suficientemente valiente de venderlo todo”, agregó.

La corona de Freddie Mercury, una réplica de la corona de San Eduardo que usará el rey Carlos en la coronación (FOTO: SOTHEBY'S)

Por lo tanto, se venderán los trajes que Mercury utilizó en el escenario, incluidos los decorados con lentejuelas y la corona y la capa que usó durante su última gira con Queen en la década de 1980. Estos objetos el artista los mantuvo en un vestidor forrado de espejos.

Se cree que Freddie Mercury escribió y grabó el tema "Crazy Little Thing Called Love" en esta guitarra acústica Martin D-35 de 1975, que también estará en la subasta (FOTO: SOTHEBY'S)

Hay artículos personales en el lote de la subasta. El teléfono que estaba junto a su cama, servilletas de cóctel con un monograma bordado con una F verde y un pequeño peine plateado para el bigote.

También está su chaleco favorito, usado en el último video que grabó que pertenecía a la canción “These are the Days of Our Lives” en 1991.

La prenda es de seda de color rojo, verde y morado y está pintada a mano con cada uno de los gatos que pertenecieron al cantante: Delilah, Goliat, Oscar, Lily, Romeo y Miko.

El chaleco favorito de Freddie Mercury (FOTO: SOTHEBY'S)

Los 1500 artículos se exhibirán en Sotheby’s en Londres en una galería especialmente diseñada, dedicadas a un aspecto diferente de la vida de Mercury, antes de que se vendan en septiembre. Se espera que la subasta recaude unos US$7 milllones y parte del dinero se donará a organizaciones benéficas.

BBC Mundo

