Telefe ya piensa en el post Gran Hermano y analiza otro reality

Telefe ya mueve sus fichas para lo que resta de 2026 y el inicio de 2027. Con el regreso confirmado de Popstars Argentina para el segundo semestre bajo la conducción de Nico Vázquez, el “canal de las pelotas” busca revivir el fenómeno que marcó una era a principios de los 2000. El ciclo, producido por RGB (Gustavo Yankelevich), ya lanzó la convocatoria en su web oficial para jóvenes de entre 18 y 25 años.

Sin embargo, el destino de la pantalla postGran Hermano todavía es una moneda en el aire. Mientras algunos aseguran que las nuevas estrellas del pop tomarán la posta, otros pesos pesados de la programación asoman en el horizonte. Entre esas opciones figura una nueva edición de Bake Off Famosos con la conducción de Vero Lozano, quien tomaría el relevo tras el paso de Wanda Nara en 2024 y el histórico ciclo de Paula Chaves (2018-2021). Otra variante sería MasterChef Celebrity 2026/2027, que podría regresar con Wanda Nara al mando; y por último, Tu cara me suena, donde Marley regresaría a los estudios para liderar una nueva temporada del show de imitaciones.

Bondi renueva su grilla

BONDI, el canal de streaming de Mandarina Contenidos que logró consolidarse en el Top 3 de audiencia en Argentina, anunció cambios importantes en su programación a partir de mayo. Con el objetivo de captar al público “post 30” que busca una alternativa a la TV tradicional, el canal refuerza sus tardes con regresos y nuevas incorporaciones.

La principal novedad es el relanzamiento de #ÁngelResponde, que suma a “La Barby” al equipo liderado por Ángel de Brito. Además, el canal apuesta fuerte al entretenimiento con el estreno de #StoryTime, un ciclo que reunirá a Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Ale Maglietti.

De esta manera así quedara la grilla de lunes a viernes: 10 a 12 #ElEjércitoDeLaMañana con Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y Santi Riva Roy, de 12 a 14 #ÁngelResponde con Ángel de Brito, Mariana Brey, Romi Scalora, Matilda Blanco y La Barby, 14 a 15:30 #StoryTime con Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Ale Maglietti, y de 15:30 a 16:30 #LaLinterna con Laura Ubfal, Agus Rey y Flor Cabrera.

Ángel De Brito anunció el embarazo de Juli Argenta en LAM (Fuente: Captura de video)

El trece reestrenó el streaming con Prende

El Trece consolida su liderazgo en el entorno digital con el lanzamiento de Prende, su renovado ecosistema de streaming. Esta plataforma nace con el objetivo de expandir el alcance de la señal hacia nuevas audiencias, integrando a los creadores de contenido más influyentes en una apuesta dinámica y multiplataforma.

La iniciativa de Prende logra un equilibrio estratégico: combina el profesionalismo técnico y la trayectoria de la televisión abierta con el lenguaje fresco, directo e interactivo del mundo digital. Su grilla de contenidos está diseñada para ofrecer una experiencia completa que incluye entrevistas exclusivas, juegos, humor en vivo y mesas de debate sobre temas de tendencia.

Para encabezar este proyecto, el canal ha convocado a figuras referentes del espectáculo y las redes sociales como Ferbo, Gastón Dalmau, Enzo Aguilar, Flor Regidor, Pauli Vetrano, Fausti Bo, Domi Faena, Belén Negri y Juampigon, entre otros destacados talentos.

Además de su programación en vivo, el canal apuesta por formatos grabados de alta rotación que ya son tendencia en redes, tales como Listos para grabar, con la conducción de Agustín Eme, y Cuánto le das, el ciclo de desafíos y opinión liderado por Guido Cone y Flor Regidor.