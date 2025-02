Fue el gran seductor de los 80, era sinónimo de belleza y hoy está irreconocible y odia su pasado: “No tenía vida”

Aunque la gran mayoría lo recuerda, pasaría desapercibido ante una multitud. Miles de personas se entretuvieron durante siete temporadas con sus aventuras, mientras él vivía un calvario (o al menos eso es lo que dejó en claro con el paso del tiempo). Richard Dean Anderson fue quien interpretó, cuando tenía 35 años, a Angus MacGyver en MacGyver, la exitosa serie de los 80 que se emitía por la cadena estadounidense ABC, pero que también caló hondo en el corazón de personas de otras partes del mundo.

El gran MacGyver en acción

El agente secreto se hizo famoso por contar con un ingenio científico notable para resolver cualquier problema en el campo y siempre utilizando el material que tenía en mano.

La serie se emitió por primera vez el 29 de septiembre de 1985. Pese a que al principio la audiencia no era la esperada, el cambio de horario jugó a su favor. “La ayuda no vino de algún osado solucionador de problemas independiente, como el hombre interpretado por Richard Dean Anderson, sino de héroes anónimos: ABC, que trasladó la serie a las noches de los miércoles”, explicó en su momento a The Washington Post.

MacGyver, la serie que llevó a Richard Dean Anderson a la fama, pero que terminó odiando

Además, el contenido no era reconocido por los directores del canal, lo que generó cierto malestar en el actor y la producción. “Nos tomó muchos años que el canal nos diera algún tipo de reconocimiento”, sostuvo Dean Anderson.

A medida que pasaba el tiempo, su personaje le pesaba. “Supongo que fue una idea muy egoísta, por mi parte añadir ese misterio, probablemente el ego de un actor”, dijo al mismo medio al explicar el enigma que rodeaba al personaje que interpretaba. Y que eso lo terminó alejando de la audiencia.

Las razones que llevaron al también al productor y compositor estadounidense al desgaste no solo fueron las largas horas de grabación, sino también la operación de espalda a la que se sometió debido a que una escena terminó comprimiéndole la médula.

Dean Anderson dio vida a Macgyver en la serie televisiva transmitida entre 1987 y 1992 Getty

Tras 139 episodios, el final era inevitable. “La razón por la que nos fuimos del aire simplemente tuvo que ver con que todos estábamos con ganas de hacer otras cosas. Yo físicamente ya estaba agotado y no tenía más vida”, se sinceró al respecto.

Pese a que el último episodio se emitió el 25 de abril de 1992, MacGyver siguió siendo un éxito con sus repeticiones en pantalla chica. Por última vez, Richard volvió a ponerse en la piel del famoso agente para la película MacGyver hacia el Día del Juicio Final (1994).

Después de MacGyver, el galán estadounidense siguió con otras producciones, pero con un perfil más bajo. Desde películas como Past the Bleachers (1995), Pandora’s Clock (1996), Firehouse (1997) y series como Stargate SG-1 (1997 - 2005) y Stargate Universe (serie; varios episodios) - General Jack O’Neill (2009).

Hoy, a sus 75 años, el actor disfruta de una vida tranquila, donde los flashes no roban su atención.

MacGyver y una popularidad que lo llevó a Los Simpson

La exitosa serie también llegó a Los Simpson. En el episodio “Kiss Kiss, Bang Bangalore” , Patty y Selma se refieren al icónico personaje.

“¿Qué es un MacGyver?, y ¿por qué se merece una convención?“ , se lo escucha preguntar a Bart Simpson mientras se encuentra sentado junto a las gemelas y hermanas mayores de Marge Simpson.

Los Simpson 17x17 MacGyver Contra Patty Y Selma - Completo (Español España)

“MacGyver era una serie de televisión sobre un agente secreto que utilizaba objetos de uso diario para detener a los malos y la protagonizaban los tres hombres más importantes de toda la historia de la televisión”, explica una de ellas mientas se muestra enamorada mientras pronuncia su nombre: “Richard Dean Anderson”.

LA NACION