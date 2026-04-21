Fue la mujer más deseada del mundo, en la Argentina su nombre es sinónimo de seducción y ahora no le alcanza para vivir

Tan frenética como la vida que experimentó desde que abandonó su Hungría natal, Ilona Staller se volvió un ícono de Italia y del mundo en las décadas de los 80 y 90. La apodaron como “Cicciolina” y su acercamiento a nuestro país la convirtió en una figura que todos querían ver. Incluso se le atribuye un verbo popular: ciccionear. Rubia, delgada, pulposa y con labios carnosos, pasó de ser una actriz de películas para adultos a diputada en el Parlamento italiano. Tuvo pedido de cárcel en los Estados Unidos, denunció a su hijo por amenazas y 40 años después todavía lucha por mantener su presencia en una cuenta de Instagram donde evade el paso del tiempo y reclama una pensión digna.

Ilona Staller se volvió en un símbolo sexual de la década de los 80 y 90 en el mundo occidental (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

Ilona Staller: abandonada por su papá y espía comunista

La húngara nació el 26 de noviembre de 1951 en Budapest. Se crió en el seno de una familia rota: su padre la abandonó cuando era una pequeña y su madre, que también tenía el mismo nombre, era obstetra. Desde muy chica recibió un incentivo por las artes y la política, influenciada por su padrastro, quien ejerció como ministro del Interior.

Ilona se convirtió en modelo a los 13 años y debutó en el cine en 1970 en Italia (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

Cuando tenía 20 años, comenzó a trabajar en el servicio del hotel Intercontinental de la capital húngara. Fue contratada como camarera y, según recordó en una entrevista con Peter Gómez en 2024 a la cadena Nova Canale 9, cualquier cosa era bienvenida para sobrevivir en la etapa comunista.

Sin saberlo, el Servicio Secreto la tenía en el radar debido a su impronta y magnetismo, que le valieron una propuesta arriesgada y eficaz para el gobierno de ese entonces.

Ilona Sataller pasó de ser espía soviética a actriz de películas para adultos cuando se mudó en 1970 a Italia (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

Por aquellos años, Hungría estaba bajo la órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y a Staller la convencieron de ser una espía con el apodo de “Ladybug”. “Se acercaron tres hombres y me preguntaron si quería ganar más dinero. ‘¿Quién no?’, respondí. Allí me dijeron: ‘Nos gustaría que te hicieras amiga de los huéspedes del hotel: comerciantes, empresarios, ministros. Traéles helado, fruta y preguntales el motivo de su viaje a Hungría’”, reconstruyó la exactriz.

Tras aceptar el trabajo, ofició como espía por un breve periodo de tiempo. Luego lo abandonó porque temía por su vida. “Se había vuelto peligroso, vi que me seguían”, dijo.

De Ilona Staller a Cicciolina

Su acercamiento al régimen comunista la obligó a alejarse de su país natal y, gracias al trabajo como camarera del hotel, se casó con Salvatore Mercuri, un comerciante calabrés y habitué del hospedaje. Así arribó a Italia y obtuvo la ciudadanía.

Icónica, pasó de ser Ilona a Cicciolina gracias al programa de radio erótico en el que trabajaba en Roma (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

El mito de Staller nació en 1973 cuando conoció a Riccardo Schicchi, presentador del programa de radio ¿Quieres venir a la cama conmigo?, que le brindó un espacio para interactuar con los oyentes en el marco de llamadas eróticas y subidas de tono que identificaban a ese envío especial de la noche romana. La modelo había dejado de ser espía y ahora llamaba a sus seguidores nocturnos como: “Cicciolini” o “Ciccioline”.

Campaña política emprendida por Ilona Staller en Italia para ser diputada (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

En 1976 hizo su primer desnudo integral en una discoteca y eso le abrió las puertas al cine para adultos con una amplia trayectoria en la industria, pese a que ya había dado un paso en diferentes largometrajes italianos, pero más sutiles.

Ilona Staller intentó ser reelecta en Italia, pero fracasó (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

Poco a poco se constituyó como una leyenda hasta que al inicio de los 80 se orientó a la política. En 1986 se unió al Partido Radical y en 1987 se convirtió en diputada italiana. Desde entonces siempre intentó sostenerse en el Parlamento, pero nunca logró una reelección, ni con su partido ni en otros.

Dueña del verbo “ciccionaear”

El 20 de agosto de 1990, Cicciolina arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Las cámaras y los periodistas se agolparon para recibirla y ella mostró su seno, un gesto popular que la identificaba.

Staller generó revuelo, se paseó por los estudios de Canal 9 y fue entrevistada por Susana Giménez en Hola Susana. También visitó el hospital Pedro de Elizalde y dio un show erótico en el boliche New York City. Se dijo que Carlos Menem la habría invitado a la Casa Rosada, pero que ella desistió.

La Cicciolina en Hola Susana, en agosto de 1990

Los argentinos quedaron tan embelesados con su presencia que luego retornó en dos ocasiones más: en 1997 y 2008, cuando fue participante de Bailando por un Sueño (eltrece). Fue tan significativo lo que generó aquí que muchos comenzaron a utilizar su nombre en un tipo de verbo que no aparece en el diccionario de la RAE: ciccionear, característico de aquellas personas que intentan seducir a alguien a costa de todo.

Pedido de captura y amenazada por su hijo

Ya divorciada de su primer esposo, en 1991 se casó con el escultor vanguardista estadounidense Jeff Koons, motivo por el que se mudó a Nueva York y tuvo a su primer y único hijo, Ludwig Maximillian Koons.

Después de dos años, ese matrimonio fracasó. De ahí se abrió una batalla legal por la custodia de su hijo y, sin que nadie lo supiera, lo sacó del país y retornó a Italia. Este motivo le valió una denuncia por secuestro e impedimento para que el niño vea a su padre. La policía tenía orden de apresarla. Sin embargo, 30 años después se levantó esa demanda y la Justicia le permitió volver a suelo estadounidense.

Ilona con su hijo (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

El vínculo con su hijo no siempre fue bueno y, en 2023, Cicciolina tuvo una fuerte discusión con Ludwig. Él la amenazó con un arma taser, por lo que la policía retuvo al joven en la comisaría y días después le concedió la libertad, al considerar que fue un altercado menor y no había riesgo contra su madre. Más tarde reconocería en el programa televisivo Verissimo que cometió un error.

Batalla contra el tiempo

Cicciolina está lejos de la vida actoral. Los reflectores se apagaron para ella pese a que intentó en diferentes ocasiones retomar su vida pública y también política, con sucesivos fracasos en Italia y Hungría.

Así está hoy Ilona Staller, filtros de por medio, según se muestra en Instagram (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

En la actualidad se muestra en su cuenta de Instagram en diferentes videos en donde se dirige a sus 183 mil seguidores con dulzura, sensualidad y un filtro que cubre su rostro para evitar dar a conocer el paso del tiempo. Además, añora las mejores épocas cuando era modelo y se paseaba por los teatros, cines y estudios de televisión con un seno descubierto.

Así está hoy la Cicciolina

Ilona Staller vive en su departamento de Roma. En 2025 reclamó un aumento en su pensión como exdiputada italiana tras una modificación en el pago general. Aunque de tanto en tanto es noticia en el mundo del espectáculo, busca resistir con una impronta que la hizo famosa hace décadas. Con la corona de flores característica, la piel blanca y el ciccioneo.