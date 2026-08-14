Fue la mujer más deseada del mundo, transmitía sex appeal a los argentinos y ahora no le alcanza para vivir

Ilona Staller, la figura que dominó la escena mediática internacional bajo el apodo de Cicciolina, atraviesa hoy una etapa marcada por la austeridad económica y la lucha por mantener su relevancia. A sus 73 años, la mujer que conquistó el mundo con su audacia en las décadas del ochenta y noventa reclama una mejora en su pensión parlamentaria en Italia, mientras intenta gestionar su imagen digital a través de Instagram. Su presente dista mucho de los años en los cuales su nombre definía un estándar de seducción global.

Fue el deseo erótico de los 80 y 90, se le atribuye un verbo en la Argentina y ahora lucha contra el paso del tiempo (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

La vida de Staller comenzó en Budapest el 26 de noviembre de 1951. Creció en un entorno familiar complejo y marcado por la influencia de su padrastro, quien ocupó el cargo de ministro del Interior. A los veinte años, mientras trabajaba como camarera en el hotel Intercontinental de Budapest, el Servicio Secreto de Hungría la reclutó bajo el nombre clave de Ladybug. Según relató la propia Staller en 2024 durante una entrevista con Peter Gómez para el canal Nova Canale 9, el gobierno buscaba información sobre los huéspedes extranjeros. “Se acercaron tres hombres y me preguntaron si quería ganar más dinero. Allí me dijeron que me hiciera amiga de los comerciantes, empresarios y ministros para preguntarles el motivo de su viaje”, explicó la exactriz al recordar aquel periodo de espionaje que abandonó por temor a represalias contra su integridad.

Ilona Sataller pasó de ser espía soviética a actriz de películas para adultos cuando se mudó en 1970 a Italia (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

Tras salir de Hungría, la modelo se radicó en Italia tras contraer matrimonio con Salvatore Mercuri. Su salto a la fama ocurrió en 1973 de la mano del conductor Riccardo Schicchi, quien le brindó un espacio radial para interacciones con el público. Fue allí donde bautizó a sus seguidores como Cicciolini o Ciccioline, nombre que se convirtió en su marca registrada. A partir de 1976, su carrera se expandió al cine para adultos y, una década después, dio el salto a la política al ser electa diputada en el Parlamento italiano en 1987 dentro del Partido Radical.

Ilona Staller intentó ser reelecta en Italia, pero fracasó (Fuente: Instagram/@cicciolina_official)

La relación de Cicciolina con la Argentina fue intensa y constante. Su primera visita ocurrió el 20 de agosto de 1990 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibida por una multitud de periodistas. Su paso por programas emblemáticos como Hola Susana y su presencia en escenarios locales marcaron a fuego la cultura popular, al punto de acuñar el verbo “ciccionear” para describir actos de seducción extrema. Retornó al país en 1997 y en 2008, cuando integró el certamen Bailando por un Sueño en eltrece.

En el plano personal, su matrimonio con el escultor estadounidense Jeff Koons en 1991 derivó en una prolongada disputa legal por la custodia de su hijo, Ludwig Maximillian Koons. Tras sacar al niño de Estados Unidos sin autorización, Staller enfrentó una orden de captura que pesó sobre ella durante décadas, hasta que la Justicia levantó la demanda hace poco tiempo. En 2023, otro episodio dramático ocurrió cuando su propio hijo la amenazó con un arma taser, hecho por el cual la policía lo detuvo de forma temporal. Staller reconoció luego en el programa Verissimo que aquel altercado representó un error profundo en su historia familiar.

Así está hoy la Cicciolina

Hoy, la mujer que desafió los límites de la censura vive en Roma. Aunque busca retomar su antigua gloria mediante las redes sociales, el paso del tiempo impone nuevas restricciones. La exparlamentaria insiste en que sus ingresos actuales resultan insuficientes y sostiene sus reclamos ante las autoridades italianas con la esperanza de recuperar la estabilidad financiera de sus años de mayor esplendor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de Emiliano Pettovello.