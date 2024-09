Fue una emblemática villana en Televisa, pero ahora vende productos orgánicos en las ferias: “Nada me causa más orgullo”

Escuchar

Nailea Norvind nació en la Ciudad de México y comenzó su carrera como actriz inspirada por su madre de nombre Eva, quien nació en Noruega, pero trabajó por muchos años en México. En 2021, la noticia de que vendía productos orgánicos en las ferias (o tianguis, como se conoce localmente) se popularizó, principalmente en los medios de ese país, esto debido a que antes había sido una emblemática villana de las telenovelas de la empresa Televisa.

El primer melodrama en el que participó la actriz fue Chispita, en 1982, pero desde que inició su carrera ha estado en todo tipo proyectos, desde telenovelas infantiles, series, películas independientes, programas de variedades y obras de teatro. Su salto a la fama se dio con Quinceañera, producción a la que le siguieron otras como: Cuando llega el amor, Amor gitano, Abrázame muy fuerte, Amigas y rivales, Mujer de madera, Rebelde, Abismo de pasión y Vencer la ausencia.

Uno de sus proyectos más recordados es la telenovela Quinceañera, de 1987 IMDB

Nailea Norvind: de villana de telenovelas a vendedora

En 2021, Norvind compartió imágenes en las que se le ve como vendedora en tianguis y bazares. Las imágenes causaron intriga entre sus seguidores y pronto se especuló acerca de un cambio de vida. Sin embargo, la actriz no dejó sus proyectos en teatro, cine y televisión, sino que combinó uno de sus gustos y creó una marca de productos orgánicos llamada “Mi alimento sagrado”.

En una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, en ese mismo año, la que fuera una emblemática villana contó que comenzó con su negocio durante la pandemia, un tiempo que le sirvió para reflexionar acerca del autocuidado y de la sana alimentación. Aunque en un principio solo hacía sus productos para venta por redes sociales, con amigos y conocidos, luego decidió hacerlo más formal: “Me estoy volviendo microempresaria”, comentó.

Nailea Norvind se convirtió en microempresaria y creó su propia marca de productos orgánicos Instagram @nailea_norvind

“Para mí esta pandemia me generó esta motivación de poder ofrecer la parte que yo he practicado y agregado con la ayuda de yoga, y ya me verán porque también estoy produciendo mis videos”, añadió la actriz.

“Yo no he dejado de trabajar, este año terminé una película de la que estamos esperando su estreno y es fundamental en mi carrera, (el negocio) me surgió compartirlo con la pandemia, yo siempre he sido muy de experimentos, casera, muy alquimista digamos, y he disfrutado mucho la cocina a lo largo del crecimiento de mis hijas”, indicó en declaraciones publicadas por El Universal.

La actriz, que se dio a conocer como villana de telenovelas, se ha dejado ver en tianguis, mercados y bazares Instagram @mialimentosagrado

Norvind responde a las críticas por su emprendimiento

En mayo de 2022, a través de Instragram, la actriz contó cómo se siente al respecto de ser vendedora en mercados y bazares. Además, reveló que aunado a su trabajo en telenovelas y teatro, continuará con su negocio, dado que la buena alimentación es algo que le apasiona. “Nada me causa más orgullo que ser vendedora de tianguis”, expresó. En respuesta a las críticas por su faceta como comerciante, aseguró que es una persona trabajadora y que su emprendimiento no se debe a la falta de oportunidades en el medio.

Recientemente, la artista volvió a ser cuestionada acerca de su empresa y la polémica que generó en los medios verla como vendedora, a lo que respondió: “No, sé, yo no sé, yo creo que la gente más bien lo ha admirado muchísimo, a veces han sido los medios que quieren vender e inventan cosas como para hacer más resonantes, pero es como mi hobbie y todos tenemos que tener nuestros hobbies ¿no?”.

