Un álgido cruce entre los periodistas y compañeros Eduardo Feinmann y Facundo Pastor sucedió anoche cuando ambos, también abogados, contrapusieron sus argumentos respecto a la escritura en la que Dolores Etchevehere habría cedido el total de sus acciones en Las Margaritas S.A., la empresa dueña de la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos.

La discusión comenzó cuando Pastor expresó la necesidad de que la Justicia determine una sentencia en torno a esta sucesión. Y, sin quitarle importancia a la escritura, recalcó que se debía esperar el fallo de un juez.

Este argumento fue el que irritó a Feinmann quien, con papel en mano, increpó a su colega. "El mismo escribano te muestra esto, firmado por la señora Dolores. ¿Necesitás que el juez te diga, para saber vos como periodista, que no es un delito?", cuestionó.

En ese momento, Pastor insistió con su postura y le respondió sin poder terminar la idea. "Necesitás que la Justicia... pero Eduardo, siempre en un conflicto necesitás que la Justicia...", siguió, hasta que fue interrumpido por Feinmann: "No, quedate tranquilo, Pastor. El equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. No, quedate tranquilo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido".

A pesar de los intentos de Pastor de querer bajarle el tono a la discusión y de pedirle a Feinmann que no se enojara, no logró calmar el temperamento del conductor. "Dejame decirte que no es lo que yo pienso de vos, que no creo que te tengas que poner así", le dijo el periodista.

Sin embargo, Feinmann continuó la discusión con un tono sobrador y volvió a cuestionarlo: "¿En serio necesitás para evaluar que un juez te diga esto?". Una vez más, Pastor argumentó: "Necesitás que un juez resuelva una sucesión y una herencia que no tiene partición, que no tiene inventario...".

Feinmann volvió a contradecirlo: "Es que la señora de la que vos hablas ya cedió su parte y la firmó en esta escritura, en esta firma que está acá, ¿está claro?". Entonces, Pastor cuestionó: "¿Pero eso está presentado en la causa o lo tiene el abogado de Etchevehere?".

Esta pregunta hizo que el conductor diera por terminada la discusión, con una irritación notable y ofuscado ante el argumento de su colega. "Está bien, listo, no voy a dar una clase. Mirá, no me vas a tomar examen, Facundo. Te agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana", lo despidió Feinmann, en lo que fue un cierre de alto impacto.

Este documento, que tiene fecha de 2018, se difundió ayer por el escribano José Luis Zuffiaurre, quien dijo que Dolores Etchevehere firmó de manera personal en su escribanía, junto a su abogado, la escritura en donde "cede el total de su paquete accionario a una sociedad anónima de Buenos Aires".

El escribano sostuvo este lunes en declaraciones con el canal TN: "La firma es de Dolores Etchevehere y así lo afirmé en la Fiscalía: tengo toda la documentación guardada para poder demostrar que cedió todas las acciones".

