La casa de Gran Hermano (Telefé) tomó un giro inesperado cuando la nueva prueba semanal, por el presupuesto para la compra de comida, reveló que los participantes deberían permanecer en grupo, atados de las muñecas por 24 horas.

Uno de los grupos está conformado por Furia, Isabel, Florencia y Joel. Varios usuarios en redes sociales comentaron que la producción del programa sabía a quién poner en conjunto y por eso la doble de riesgo y la más grande de la casa quedaron en el mismo cuarteto.

No pasó mucho tiempo para que los primeros enfrentamientos entre Furia e Isabel salieran a la luz. Es que el hecho de estar sujeta de la mano con una compañera con quien alguien tiene la peor relación es tarea complicada para cualquiera, y en este caso, no tardó en generar choques.

Sentados en el sillón del parque, los cuatro comenzaron a bromear con que se encontraban en un programa de radio español y, con dicho acento, Furia e Isabel intercambiaron roles, empezaron a imitarse la una a la otra y se lanzaron algunas indirectas. Incluso, la mayor tomó el reno de decoración navideña que siempre tiene en sus manos Juliana y se puso una vincha en la cabeza para reflejar a su compañera.

“No limpia, no ayuda en nada”, comenzó diciendo Furia imitando a Isabel y siguió: “Se come la comida que cocino, no hace nada en la casa, y además hace unas chucherías con sus compañeritas y no me dejan dormir. Yo tengo horarios, me tomo mi pastillita y tengo que dormir”. Para defenderse, la mujer comenzó a actuar como Furia e hizo reír a todos. “Y yo me como los huevitos y empiezo a cacarear como una gallina. Y todo el séquito se ríe”, expresó en referencia a Catalina, Carla y Agostina, en resto de las “furiosas”, nombre que lleva el grupo compuesto por las cuatro participantes.

Además, Isabel imitó a Gran Hermano y las reiteradas advertencias que le hace a Juliana. “Y te dice, ‘ponte el coso’”, bromeó por los reclamos sobre el micrófono. “Si la gente recién se levantó y no entiende nada, cambiamos de radio”, respondió Juliana.

Luego, el conductor del falso programa de radio, Joel, le preguntó a Isabel, como si fuera Furia, si sentía que debía irse de la casa, a lo que la mujer respondió: “Yo no siento nada porque soy una Furia. Yo no le fallo a la gente, yo estoy siempre sola con mi gato”.

Algunas personas compartieron en X que podrían haber querido a Isabel si hubiese sido más graciosa y compañera, tal como se mostró en este juego de cambio de roles. “Dios, Isabel pudo haber sido re querida, pero en vez de eso, decidió estar del lado de la rubia hueca de Sabrina” y “Ay no, Furia va a terminar haciendo que me caiga bien el ‘cuero viejo’ y yo la quería votar”, fueron algunos de los comentarios a favor de la mujer.