En la casa de Gran Hermano (Telefé) se percibe un clima de tensión constante. Si bien los cuestionamientos entre los grupos y las contiendas son moneda cotidiana, ahora fueron las denominadas “furiosas” quienes se dedicaron un largo rato a criticar a sus compañeros por diversas causas. Si bien Furia no estaba en el encuentro, las demás jugadoras no se quedaron calladas.

Carla, Catalina, Agostina y Florencia protagonizaron una ronda de insultos y diferencias para con los demás jugadores. Comenzaron por Isabel, sobre quien dijeron que no podían creer que haya dejado afuera a sus dos hijos, uno de ellos internado en un hospital.

Sobre esto, Isabel habló en reiteradas oportunidades y admitió que carga con un dolor muy grande, pero aún no se sabe si es puntualmente por la cuestión de salud. “No lo puedo creer. Te debería dar vergüenza, deberías callarte la boca, no hacer alarde de eso”, expresó Carla y Catalina sumó: “Además, pechea mucho con eso y me rompe las bol**”.

“Ponele que tengas hijos y decidas entrar acá porque tenés un objetivo, no sé qué objetivo tiene ella, ¿pero pechear con eso? Naaa, un límite te pido”, aseguró la médica, a lo que Carla acotó que era “lamentable”. “Yo, que veo a madres sufrir por las enfermedades de sus hijos, ver que está jugando con eso...”, agregó Catalina. “Si fuera una persona de bajos recursos y se mete acá para costear sus tratamientos, ponele”, dijo Florencia, ante lo que Carla contestó que “no era el caso”. “No sabemos”, cerró Flor.

Luego continuaron criticando a Denisse. Aseguraron que la joven, por tener 20 años, no sabía lo que quería y que estaba en búsqueda de hombres, debido a su acercamiento a Alan. Sobre el joven, todas coincidieron en que les cae bien y en que no debería esperar a que Denisse decida si estar con él o no. También cuestionaron que la rubia había hecho un escándalo por no darle un beso a Alan y que esto habría aburrido al participante. “Él dijo ‘no me voy a tirar a la pileta si veo que no hay agua’”, comentó Carla al respecto.

Otra jugadora que estuvo bajo la lupa de las “furiosa” fue Sabrina, quien ya tuvo varios enfrentamientos con Catalina y Furia. Sobre ella, Carla dijo que era “re perra y no le parece buena persona”. Pero no fue la última sobre la que hablaron, porque también la ligó Axel, el segundo eliminado, de quien dijeron que no era un chico lindo y contaron que, para ellas, Denisse estaba enamorada de él, pero que no le había prestado atención porque tenía novia.

El aislamiento del grupo de quienes “se juntaron por descarte” parece cobrar más sentido en el momento en que sus opiniones se encuentran. Si bien fueron salvadas por el público, el resto de la casa no ve la hora de que sean eliminadas del juego.