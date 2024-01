escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefé) cuenta con asistencia médica inmediata por cualquier accidente. Por caso, Williams, el recientemente eliminado, había tenido que ser atendido tras un ataque de pánico, en la última gala de eliminación, previo a su expulsión de la casa.

Ahora Federico, más conocido como Manzana, fue golpeado en la cabeza, sin querer, por una de sus compañeras. Al abrir la puerta de la habitación, el participante se encontraba detrás y Agostina lo chocó con ella. Rápidamente le pidió disculpas y todos los presentes se preocuparon por la salud del cantante.

“Fue sin querer, perdón”, le dijo Agostina a lo que Catalina le respondió que “era mala”. “¿Qué hiciste?”, le preguntó la jugadora, a lo que Manzana le respondió que se estaba por ir y que estaba por abrir la puerta cuando se llevó el golpe en la cara. Este fue uno de los primeros accidentes que ocurrieron en la casa, sin embargo, el joven terminó aclarando que estaba bien a pesar de todo.

Previo al golpe, Manzana se encontraba en la habitación hablando con Sabrina e hizo mención a algo que llamó la atención en redes sociales, lo que luego quedó opacado por el golpe que recibió. “Yo lo único que te voy a decir, cuando tenga que bardearme con cualquiera, lo voy a hacer”, señaló el jugador, cansado de las burlas de sus compañeros.

“Manzana golpeó la puerta con su cabeza, se re notó”, “Con el golpe tal vez se despabile un poco”, fueron algunas de las críticas que recibió el cantante en X, en donde afirman que fue un golpe intencionado por parte del joven.

Agostina de Gran Hermano hizo enojar a Catalina

Una imprudente actitud de Agostina sorprendió -y preocupó- a todos en redes sociales. Resulta que la expolicía es diabética y decidió, como es común, medirse el azúcar en sangre. No obstante, quiso mostrarle a su compañera Lucía lo que se sentía pincharse para medirse. La preocupación de los usuarios surgió a partir de que la joven utilizó la misma aguja con la que ella se había medido, lo que representó una irresponsabilidad.

Agostina de Gran Hermano hizo enojar a Catalina por una imprudencia médica: “Estás haciendo todo como el cul…”

Sobre esto, la médica pediatra, Catalina, se volvió loca. “Chicas no se pueden compartir las agujas, ¿sos loca bol***?”, arremetió Catalina a lo que Agostina respondió: “Ay, no pasa nada, no tengo HIV, ya me hice estudios”. “Una locura que haya usado la misma aguja para pinchar a la compañera. Y le dice: ‘Quedate tranquila que no tengo Sida’. Locura total”, destacó un comentario en X.