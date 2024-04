Furia reveló en Gran Hermano que tiene leucemia: “No es joda ni chiste”

Escuchar

Este lunes a la noche se conoció, finalmente, el diagnóstico de salud de Furia, la participante más seguida por las cámaras en esta edición de Gran Hermano. Durante todo el día se especuló en torno a su estado, ya que había sido retirada por la producción de la casa para ir al sanatorio Los Arcos por segunda vez en menos de siete días. Ahora, se vio al aire el momento en que ella misma confirma qué le sucede.

“Tengo leucemia en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cag...mos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes; vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, contó Furia a sus compañeros del reality.

Horas antes, había trascendido un video donde ella, reunida con todos los “hermanitos”, les empezaba a contar lo sucedido, aunque la transmisión se cortó abruptamente. Hubo que esperar hasta las 22.30, con la gala a cargo de Santiago del Moro al aire, para conocer el tape completo sin interrupciones.

“No es joda, no es chiste, no es nada. Así que nada, eso”, dijo al informar la noticia a sus compañeros. Al respecto, algunos le hicieron preguntas sobre qué debería hacer, a lo que ella sumó: “(Me dijeron) Que no fume tanto. Quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro”.

La conmoción de los usuarios en las redes sociales

Como era de esperar, una vez conocida la noticia, los seguidores de Gran Hermano se volcaron a las redes sociales para manifestar su preocupación por Furia y, también, para brindarle su apoyo. Es sabido que la doble de riesgo ganó muchos adeptos y su perfil alto le valió tanto críticas como defensores acérrimos. Ahora que se conoció su cuadro las muestras de respaldo se multiplicaron.

Muchísima entereza la de Furia hoy.

ENORME el aguante que hay que tener para recibir este o cualquier diagnóstico e igualmente seguir persistiendo en su objetivo, aislada y en competencia.



Lo mejor para ella y su salud. Esa persistencia la va a llevar lejos no solo en el… pic.twitter.com/8QzfAaeHWP — emi (@eeemiliano) April 23, 2024

FURIA es el ser más hermoso de este planeta! cuando entiendan que realmente hace un personaje llamativo gruñón y gritona en #GranHermano solo para sobrevivir,y se interesen en conocerla a JULIANA. se van a enamorar como nosotros.

COMENZAMOS LA SEMANA CON FURIA — JULIANA AL 9009 (@BoludeandoConGH) April 23, 2024

No puede ser lo de furia — Cuervo ⭐⭐⭐ (@ravenn65) April 23, 2024

No puedo creer que furia tenga leucemia dios Julianaaaaaa 😭😭😭😭😭 — Lourdes González (@__lourrdes) April 23, 2024

No puedo explicar mis ganas de abrazar a Furia. — Lali (@LaliMancuello) April 23, 2024