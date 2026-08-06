Furor por el cine de terror: tras el éxito de Obsession, llegan Other Mommy, Buddy, Whalefall y más títulos antes de 2027

El éxito de películas originales de terror como Obsession y Backrooms fue un auténtico golpe sobre la mesa de cara al futuro del cine, ya que ambas ideas se llevaron a cabo con presupuestos muy limitados y tuvieron ingresos que rompieron varias marcas históricas, colocándolas como las producciones más exitosas en el género en 2026. En el caso de la primera, tuvo un costo de US$750.000 y ya lleva más de US$474 millones de recaudación, mientras que la segunda contó con US$10 millones para su realización y superó los US$394 millones de ingresos.

El éxito de Obsession y Backrooms evidenció la búsqueda de la audiencia por ver historias originales Capturas

Este escenario no hace más que evidenciar que el cine no estaba muerto, sino que el público quería tener la posibilidad de sentarse a disfrutar de algo original. Y en el caso del mundo del terror, son varias las producciones que cumplen con esta idea de presentar un proyecto distinto antes del final de 2026, alejado de los lugares comunes como secuelas y precuelas de filmes que tuvieron éxito en el pasado. Para tener como referencia, Scream 7 es la tercera película de terror más taquillera del año y llegó hasta los US$208 millones, un número que quedó muy por debajo de Obsession y Backrooms.

De cara a lo que resta del 2026, existen varios proyectos de terror originales que valen la pena destacar por diversas razones, aunque en esta nota de LA NACION se mencionarán las seis principales en lo que respecta a la trama y elección de protagonistas.

1. Adolescencia, sexo y muerte en Camp Miasma

En un primer lugar, la más cercana a estrenarse es Teenage Sex and Death at Camp Miasma (Adolescencia, sexo y muerte en Camp Miasma en español), anunciada para el 13 de agosto. En este caso, la sinopsis expresa: “Una joven cineasta debe resucitar una franquicia de terror tras años de secuelas mediocres, pero cuando visita a la recluida y misteriosa protagonista de la película original ambas se sumergen en un mundo empapado de sangre, deseo, miedo y delirio”.

Esta película está protagonizada por Hannah Einbinder (Hacks) y Gillian Anderson, esta última reconocida por sus papeles en The X-Files, Sex Education y The Fall. Su duración es de 112 minutos y el presupuesto aproximado fue de US$10 millones.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma | Tráiler oficial

2. Buddy

Durante este mismo mes será el lanzamiento de Buddy, estipulada para el 27 de agosto. La descripción de este filme es la siguiente: “¿Recuerdas a Buddy? El unicornio naranja brillante, estrella de ese clásico programa infantil de televisión que llenaba de alegría y enseñanzas de vida tu sala de estar. En el colorido mundo de ‘¡Es Buddy!’, un grupo de niños pasa sus días cantando, bailando y ayudando a Buddy a contagiar felicidad. Pero cuando uno de ellos se niega a seguirle el juego, Buddy se enfada y empiezan a aparecer grietas en este mundo aparentemente perfecto”.

Esta producción tiene un casting de estrellas, ya que está protagonizada por Keegan-Michael Key (Key & Peele), Cristin Milioti (How I Met Your Mother y The Penguin), Topher Grace (That ’70s Show), Michael Shannon (Man of Steel) y Patton Oswalt (Ratatouille). Por el lado de su duración, tiene una longitud de 95 minutos y todavía no se hizo pública ninguna información vinculada al presupuesto.

Buddy | Tráiler oficial

3. La asistente de la morgue

El mismo día que Buddy, es decir el 27 de agosto, también llegará The Mortuary Assistant (La asistente de la morgue en español), protagonizada por Willa Holland (Arrow y The O.C.) y Paul Sparks (House of Cards). Con una duración de 91 minutos y un presupuesto aproximado de US$18 millones, promete ser una nueva sorpresa del género del terror durante este año.

La sinopsis expresa: “Rebecca Owens comienza su nuevo trabajo como asistente en una pequeña funeraria de Connecticut, ayudando en las tareas nocturnas de embalsamamiento bajo la supervisión del reservado Raymond Delver. Lo que parecía un empleo tranquilo pronto se transforma en una experiencia inquietante. Durante una de sus primeras guardias, Rebecca descubre que algunos de los cadáveres que llegan a la morgue esconden algo más que un pasado humano. Rebecca deberá descubrir la verdad antes de convertirse en la próxima huésped de un mal antiguo”.

The Mortuary Assistant | Tráiler oficial

4. Madre siniestra

La película más prometedora en lo que queda del 2026 es Other Mommy (Madre siniestra en español), la cual tiene fecha de estreno el 8 de octubre. Como se puede observar en el tráiler, la sinopsis es la siguiente: “Bela, una niña de 8 años que vive en un hogar con problemas matrimoniales, enfrenta a una entidad siniestra que sale de su clóset. La presencia, a quien llama ‘Otra Mamá’, se vuelve cada vez más amenazante para ella y su familia”.

Esta producción está protagonizada por Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye, Interstellar e It: Chapter Two), quien interpreta dos papeles distintos, Jay Duplass (Transparent) y Arabella Olivia Clark (The Housemaid). Con una duración de 120 minutos, promete ser uno de los éxitos del género de terror.

Other Mommy | Tráiler oficial

5. La caída de la ballena

Una semana después será el turno de Whalefall (La caída de la ballena en español), con un lanzamiento previsto para el 15 de octubre. En este caso, el elenco de la película vuelve a ser todo de renombre al estar protagonizada por Austin Abrams (The Walking Dead y Euphoria), Josh Brolin (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Weapons) y Elisabeth Shue (The Karate Kid y The Boys), con una duración de 120 minutos.

La sinopsis de este filme expresa: “Tras la muerte de su padre, Jay Gardiner se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar”.

Whalefall | Tráiler oficial

6. Licántropo

La última película de terror esperada para este 2026 llegará a los cines a fin de año, ya que Werwulf (Licántropo en español) tiene estrenos previstos entre el 24 y 31 de diciembre en distintas partes del mundo. Este filme también tiene un elenco de estrellas, entre las que se encuentran Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass y Nosferatu), Lily-Rose Depp (The Idol y Nosferatu), Willem Dafoe (Platoon y Spider-Man) y Ralph Ineson (Harry Potter y The Fantastic Four: First Steps).

Su sinopsis señala: “En la Inglaterra del siglo XIII, una misteriosa criatura acecha en una zona rural envuelta en niebla, mientras el folclore local se convierte en una aterradora realidad para los aldeanos”.