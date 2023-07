Ganó Los 8 escalones, está embarazada y emocionó al contar la difícil vivencia que atravesó: “Pocos años, mucha historia”

escuchar

Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) recibe a participantes con todo tipo de historias, muchas de las cuales traspasan la pantalla chica y llegan directo al corazón del público. Cinthia tiene 35 años y está embarazada de siete meses y medio. Su paso por el programa significó un torbellino de sensaciones que incluyó muchas lágrimas, aunque no precisamente de tristeza, sino más bien de emoción. A punto de convertirse en mamá, la mujer conmovió a todos al revelar su difícil experiencia de vida al superar el cáncer de mama y lograr entrar en remisión.

“Estás embarazadísima”, advirtió Guido Kaczka para romper el hielo cuando comenzó el programa. Ella, tímida, pero risueña, asintió con una sonrisa. En este sentido, contó que si ganaba el premio lo usaría para mudarse a un lugar más grande para que su hijo tuviera su propia habitación. Actualmente, vive en Microcentro, pero busca algo cerca de la zona, en Balvanera u Once. La otra parte del dinero sería para comprar cosas para el bebé.

Cinthia tiene 35 años, vive en Microcentro y reveló, en Los 8 escalones, que tuvo cáncer de mama (Foto: Captura eltrece)

“Cinthia, que tiene pocos años, pero mucha historia. Y ahora se viene el bebé”, advirtió Guido Kaczka y agregó: “De golpe le agarran ganas locas de comer frutillas, sandía y melón”. La participante aseguró que sí, y que los antojos ocurren normalmente por la mañana. El conductor, en tanto, le comentó al público que tuvo que dejar de trabajar y le dio pie a ella para que completara su historia.

“Hace dos años tuve que dejar de trabajar porque empecé con quimioterapia. Tuve cáncer de mama”, se sinceró la mujer de 35 años, quien no pidió sentarse en ningún momento del programa.

La participante avanzó despacito y llegó a la gran final donde fue reconocida por Carmen Barbieri: “Cinthia bien como te bancaste parada. ¿Te sentís bien? Estás emocionada”. Al escuchar la respuesta afirmativa, continuó: “¿Estás feliz que estás logrando lo que querías? ¿No imaginaste nunca que ibas a llegar a la final?”. La mujer no paraba de secarse las lágrimas que le caían por las mejillas. Estas no eran precisamente por el juego, sino por otra cosa: “No imaginé nunca que iba a ser mamá. Eso es lo que me conmueve”.

El emotivo intercambio entre Cinthia y Carmen Barbieri en Los 8 escalones

“Pero fuiste cumpliendo cosa por cosa. Tuviste una enfermedad, la venciste y después quedaste embarazada”, comentó la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine). “Hice 8 sesiones de quimio. Después de la quimio tenían que operarme; me empezaron a dar medicación cada 21 días y entre medio de medicación y medicación, me siento mal. Yo pensé que era de la enfermedad y me hice los estudios y me dio que estaba embarazada”.

Al escucharla, Barbieri le dijo que “existen los milagros” y ella le aseguró que sí: “Mi tía me dijo, ‘por algo vino’”. Finalmente, Cinthia llegó a la última pregunta con un leve margen de ventaja. Esta fue sobre cine argentino y estuvo a cargo de Alejandra Darín: “¿Cuál de estas actrices formó parte del elenco de la película argentina La odisea de los giles de 2019?”. Las opciones eran Alejandra Flechner, Inés Estévez, Cecilia Roth, Verónica llinás.

Cinthia ganó los 3 millones de pesos en Los 8 escalones

Si bien los dos finalistas eligieron a Estévez, aunque la correcta era Llinás, por mayor cantidad de luces verdes, Cinthia se consagró como la ganadora de los 3 millones de pesos. Fue ahí cuando apareció su madre que corrió a abrazarla para celebrar juntas entre lágrimas. “Ahí están las mamás”, indicó feliz el conductor. “No puedo creerlo. Pensé que me iba a quedar en el primer escalón, sinceramente”, aseguró la campeona.

Con respecto a su madre, dijo que fue ella quien la acompañó en todo su proceso: “Estuvo a mi lado y sabe todo lo que costó”. La señora, en tanto, emocionada y orgullosa de su hija, agregó: “No se tenía fe. Me dice ‘mamá, me quedo en el primer escalón’. Le digo ‘hay que tener fe, hija. Por ese bebé vas a llegar a la final’”. Pero Cinthia no solo llegó a la final, sino que ganó y tuvo el apoyo de su madre: “No puedo pedir más”, dijo la ganadora, que, además, aceptó volver por los 6 millones.

LA NACION