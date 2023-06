Fue a Los 8 escalones, contó que es vidente y descolocó a Guido Kackza: “En esta vida me morí”

escuchar

En Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) suelen suceder todo tipo de situaciones: desde payadas hasta curiosas cábalas, momentos emotivos y también nostálgicos. Algo que suele interesarle mucho a Guido Kackza son las profesiones de los participantes. Como son muchos los que se inscriben se ve mucha diversidad, desde un paleontólogo, hasta un luchador y un fileteador. En la emisión del jueves se sumó a la lista una vidente y médium, que reveló que “hablaba con los muertos” y que sabía de las personas sin que le contaran nada. Dueña de un nombre de pila muy original, con lujo de detalle explicó de qué se trata su trabajo y sorprendió a todos al revelar su experiencia con la muerte.

María Soledad fue una de las primeras que captó la atención del nominado a mejor conductor en los premios Martín Fierro. Rápidamente, la presentó para que todo el estudio, y también los televidentes, la conocieran: “Dijo que es vidente, que es médium; sabe la vida de las personas que tiene alrededor”. Sin embargo, la mujer se atajó rápidamente y expuso: “A ver, no vine a trabajar, vine a jugar”.

María Soledad Del Amor, participante de Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura eltrece)

Al advertir su reacción, el presentador le comentó que solo le preguntaba por su trabajo, a lo que ella bajó un poco la guardia y explicó: “Si alguien me tira su fecha de nacimiento, puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar”. Al escucharla, Guido empezó, con cautela, a preguntarle por los muertos, pero no llegó a completar la idea.

“En realidad es este mismo plano, lo que pasa es que tenemos...”, arrancó la mujer y continuó: “Si están acá es porque están en este plano, pasa que no están en este plano físico. Nuestra alma ocupa un plano en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico, pasa a ser un espíritu”. Asimismo, indicó: “Después tenemos otros tipos que están arriba, más arriba, también los que se portaron un poquito mal están abajo”.

María Soledad, es médium y participó de Los 8 escalones de los 3 millones

Inmersa en contar sobre su vida, la participante tomó desprevenidos a todos al revelar su experiencia con la muerte: “Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida y haber vuelto y viste cuando te dicen ‘vi la luz’...”. Sorprendido, el conductor la interrumpió: “¿Te pasó?”. María Soledad le aseguró que sí y manifestó: “Sí me pasó, estamos hablando de terapia intensiva. No fue la luz blanca, fue un campo hermoso, donde estaba muy feliz y en paz. De hecho no quería volver, mi mamá decía que no quería volver”.

Si bien al comienzo la mujer expresó que no tenía intensión de hablar de su actividad laborar, al final terminó dando varios detalles, hasta que el conductor recordó que no fue a “hacer su actividad” sino “a jugar”, e intentó ir directo a la pregunta que le correspondía, pero ella, una vez más, lo interrumpió y le hizo un pedido: que no la llamara por su nombre de pila María Soledad Del Amor, sino por su apodo: “Maru Amor”.

Los participantes de Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura eltrece)

“Amor es mi nombre”. En este sentido contó que así la anotaron y que ese además era el nombre de su abuela. “Es difícil agendar: ‘La bruja’; ‘La terapeuta, Amor’”. Ahí el conductor reparó en que si un paciente la agendaba ‘Amor’ y estaba en pareja, podía generar confusión, a lo que la médium le aseguró que eso ya la pasó. Si bien puso sus mejores esfuerzos en el juego, su carrera terminó rápido, ya que quedó en el octavo escalón.

LA NACION