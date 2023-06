Tiene 3 trabajos, ganó Los 8 escalones y nadie creyó cuál fue su amuleto de la suerte: “Estaba segura”

escuchar

Día tras día, Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) renueva a sus participantes, puesto que solo el último campeón es el que puede volver al día siguiente. Además de poner a prueba su conocimiento y responder preguntas de todo tipo de temáticas, desde política, hasta música, geografía y moda, los concursantes tienen que abrir su corazón y contar sus historias de vida, a que se dedican, de donde sol y alguna información adicional que quieran compartir. María Eugenia se consagró como ganadora el jueves y no solo contó los múltiples trabajos que realiza, sino que sorprendió con el “amuleto de la suerte” que tenía en el jurado.

María Eugenia fue la segunda en responder la ronda de verdadero - falso. Antes de leerle la pregunta, Guido Kaczka quiso saber un poco sobre ella. “Soy docente en una escuela y ahora estoy como secretaria”, explicó la participante y agregó: “Y durante la mañana tenemos un emprendimiento de plomería con mi marido y arreglamos puertas”.

María Eugenia, la participante de Los 8 escalones, es de Versalles y tiene 6 hijos (Foto: Captura eltrece)

“¿O sea sos plomera a la mañana y secretaria de colegio a la tarde? Hacés de todo y tu marido también. ¡Laburan un montón!”, mencionó el conductor. La mujer, que vive en Versalles, le explicó que era “la única manera”. Al ser consultada por sus hijos, María Eugenia contó que tenía 6, lo que derivó en las risas del estudio. “Por eso hay que laburar un montón, no queda otra”.

La docente tuvo un gran desempeño durante la competencia y se convirtió en una de las finalistas. Allí logró sacarle ventaja a Florencia, su contrincante. La pregunta decisiva estuvo a cargo de Luciana Salazar y fue sobre moda: “¿Cómo se llaman las mangas de vestidos que se caracterizan por ser voluminosas y abullonadas en los hombros y ajustadas en la parte inferior?”. Las opciones eran a) campana; b) trompeta; c) globo y d) francesas.

La historia de María Eugenia, la participante de Los 8 escalones de los 3 millones

Mientras Florencia eligió “mangas francesas”, María Eugenia se inclinó por la tercera opción. La modelo anticipó que había una ganadora y esa terminó siendo la docente, que se impuso con cinco luces verdes contra dos. “Maria Eugenia, ¡3 millones de pesos!”, celebró Guido. Al mismo tiempo, apareció en escena una de las hijas de la ganadora, que corrió a abrazar a su madre.

“¡No lo puedo creer, esto no es real!”, se escuchó decir por lo bajo a la campeona mientras festejaba con su hija. “No puedo caer todavía”, le aseguró al presentador, quien a su vez destacó la alegría que percibía en la menor. Antes de que termine el programa, la ganadora se acercó a saludar a los miembros del jurado y se tomó unos segundos más cuando se paró frente a Luciana Salazar para sincerarse con ella: “Sabía que me ibas a traer suerte. Dije, ‘ella me trae suerte’ . Cuando vi que estabas en las opciones, estaba segura”.

Por último, María Eugenia aceptó la invitación del conductor para regresar y competir por los 6 millones de pesos. Seguramente hará fuerzas para que su “amuleto de la suerte” esté entre el jurado.

