Participar de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) demanda no solo tener un amplio conocimiento en temas de política, historia, deporte y entretenimiento, sino también tener la capacidad de responder rápido y evitar que los nervios jueguen una mala pasada. Paralelamente, los concursantes deben abrir su costado más personal y contarle al público a qué se dedican, quién los acompaña en el estudio y qué harían con el dinero en caso de ganarlo. Justamente, en la emisión del miércoles, un hombre se robó la atención de Guido Kaczka al contar el trabajo qué tiene y la forma en que lo conoce la gente de su entorno.

El miércoles, Federico fue el último concursante en hacer su presentación. “Soy vendedor de plantas exóticas, cactus, suculentas. Soy viajante”, reveló. El conductor se interesó por su trabajo y quiso saber si también vendía plantas carnívoras. Ante la respuesta afirmativa, continuó: “Esas son impresionantes. Me divierten, pero después me da una lástima. Me gusta hasta que lo atrapa, cuando ya tiene la mosca adentro me da mucha lástima”.

“¿Por la mosca? ¡Pero es comida!”, le explicó el especialista en plantas y el conductor terminó dándole la razón.

En cuanto a qué haría con los millones en caso de ganarlos, bajo la atenta mirada de su mujer que lo acompañaba, contó que los usaría para pagar un crédito hipotecario. Aunque no logró vencer en el escalón de la llave, continuó a paso firma durante todo el juego y llegó a la final, donde le sacó ventaja a su contrincante, Victoria.

La pregunta que podía darle el triunfo, por diferencia a favor de luces verdes, estuvo a cargo de Soledad Solaro. “¿En qué provincia argentina se encuentra el embalse ‘Cuesta del viento’, famoso por ser uno de los mejores sitios del planeta para practicar deportes acuáticos?”, les preguntó la modelo y les dio las cuatro opciones: Entre Ríos, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Mientras la mujer optó por Entre Ríos, Federico eligió San Juan, y en la cara se le dibujó una sonrisa, lo cual dio la sensación de que estaba seguro con su respuesta. Y efectivamente estuvo en lo correcto y ganó los tres millones de pesos. “¡Tiene su cheque y al amor de su vida!”, celebró Guido Kaczka, mientras la mujer del campeón corría a abrazarlo. Federico, por su parte, no podía parar de llorar.

“Federico, que vive en Burzaco, que hace 14 años, que viaja vendiendo plantas. Conocido como ‘El chico del cactus’”, comentó el presentador, sorprendido por el peculiar apodo del campeón, el cual está íntimamente relacionado con su trabajo.

Federico se emocionó hasta las lágrimas con el premio y celebró con su esposa (Foto: Captura de TV / eltrece)

Pero, después de la emoción, de las lágrimas y los festejos, llegó la hora de la última parte, la negociación. El campeón aseguró que estaba interesado en comprar la llave, para jugar en la final por el departamento a estrenar en Capital Federal. Franco, el propietario, se mostró dispuesto a vender y pidió 1 millón de pesos, pero luego bajó a 750.000.

Federico, en tanto, le propuso una cifra menor y utilizó todas sus habilidades de vendedor para persuadirlo: “Volvés mañana por los 3 millones. Seguís participando, no perdés nada. Te llevas $500.000″. Si bien en realidad quiso decir $300.000, Franco no se lo dejó pasar y pidió por ese número.

Federico compró la llave a Franco por $500.000 (Foto: Captura de TV / eltrece)

“¿$500.000 te sirven?”, insistió el vendedor y ante la respuesta afirmativa, cerraron el trato y se dieron la mano. De esta manera, Federico regresa este jueves con la llave colgada en el cuello y $2.500.000 en el bolsillo, mientras que Franco vuelve con $500.000 en su poder, y la posibilidad de jugar para recuperar la llave.