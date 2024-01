escuchar

Si ganar una vez Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) es todo un desafío, hacerlo dos veces consecutivas es toda una hazaña. El año pasado el programa dio un giro, puesto que habilitó la posibilidad de jugar no solo por los millones, sino también por un departamento a estrenar.

El lunes, Agustina, una joven estudiante de Derecho, ganó la llave que le permitía tener un lugar en la final que se disputará por la vivienda. No obstante, la vendió y regresó al día siguiente para recuperarla. En plena transmisión, y ya con más confianza y experiencia, le hizo un inesperado pedido a Guido Kaczka que lo tomó completamente por sorpresa y su cara de desconcierto lo dijo todo.

Agustina se presentó en el ciclo de entretenimiento acompañada por un enorme club de fans: sus amigos del colegio secundario. La joven de 20 años, que estudia derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se impuso en el escalón del departamento con 22 aciertos en 60 segundos y ganó la llave.

El lunes Agustina ganó la llave en el escalón del departamento, pero la vendió por $350.000 (Foto: captura eltrece)

A pesar de su buena performance, quedó a mitad de camino y no logró quedarse con el premio mayor. Pese a eso, le tocó negociar con Alejandro, que ganó los millones. Su primera oferta fue de medio millón de pesos, pero él la rechazó y la reemplazó por $300.000. Ella pidió $50.000 y finalmente cerraron la operación en $350.000.

Como hubo acuerdo, la joven, que vive con sus padres y su perrita Wendy, regresó el martes por la revancha. Antes de ella, jugó otra joven también llamada Agustina, que la puso en aprietos al lograr 20 aciertos.

El conductor le explicó a la estudiante de derecho que tenía que superar ese número si quería recuperar la llave. “No sé cuál agarrar”, dijo la participante cuando Guido Kaczka le presentó las tarjetas para que eligiera. En la disyuntiva, ella se arriesgó y le hizo una inesperada pregunta: “¿Cuál agarro?”.

“¿Cómo?”, consultó atónito el presentador, puesto que, por un lado, nunca le hacen esa pregunta, y por el otro, es sabido que él no puede influir en el juego. Aunque Agustina le pidió “una fácil”, él le explicó que no podía ayudarla ni interferir en la competencia. Finalmente eligió, sin saberlo, la categoría “presidentes de América”. Si bien se lamentó y dejó entrever que no era su fuerte, logró 21 aciertos.

La tribuna estalló al dar cuenta de que su amiga superó la marca. “Menos mal que esta no le gustaba”, dijo Diego Díaz, desde su lugar en el jurado. Cuando terminó la ronda, se confirmó que la estudiante de derecho era la ganadora del escalón. “¡Tiene la llave! La vendió ayer, la recupero hoy, ¡pero qué 2024 para Agustina!”, celebró el conductor.

El martes Gabriel y Agustina negociaron la compra y venta de la llave pero no hubo acuerdo (Foto: captura eltrece)

La estudiante llegó a la final, aunque por un solo error no pudo quedarse con los millones. Como tenía la llave podía nuevamente negociar.

Gabriel, el ganador, le ofreció comprársela por $250.000, pero ella rechazó la propuesta y pidió $800.000. Como él no iba a pagar ese monto y ella no iba a pedir menos, no hubo acuerdo. El joven regresa este miércoles para duplicar el monto del cheque y ella disputará la final por el segundo departamento a estrenar.