Los perfiles de las personas que participan en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) son muy diversos. Algunos son más introvertidos, monosilábicos y responden solo lo que se les pregunta, mientras que otros son más extrovertidos y aprovechan la oportunidad de estar delante de las cámaras para exponerse al máximo. En la emisión del miércoles, ocurrió algo muy interesante. Antes de arrancar a jugar, Guido, uno de los participantes, hizo una comparación entre la competencia y la vida. Sus palabras llamaron la atención de Guido Kaczka que no solo encontró una conexión con el nombre del joven, sino también con su relato.

En el escalón del departamento, los participantes tienen que decir la mayor cantidad de respuestas correctas en un minuto. Las temáticas son previamente anunciadas, por lo que ellos pueden estudiarlas, aunque la que les toque será una cuestión de suerte. El miércoles, antes de que le llegara su turno, Guido, Licenciado en Ciencias Políticas, dijo en voz alta: “Uy, la que se me va a venir”. Su micrófono estaba abierto y sus palabras no pasaron inadvertidas para el conductor: “¿Qué pasa Guido? Algo te preocupa”.

Guido es Licenciado en Ciencias Políticas y participó de Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura eltrece)

Fue entonces cuando el participante se sinceró y le dijo: “Había algunas con las que tenía más afinidad, prefería hacer esas, pero ya salieron todas. Las que me gustaron se fueron”. El participante dio cuenta que no se sentía tan cómodo con los dos temas que quedaban y para evidenciarlo hizo un curioso paralelismo: “Es como cuando sos adolescente y vas a un baile... las que te gustan se van”.

“¿Eso te pasaba?”, le preguntó Guido Kaczka, sorprendido por su sinceridad. No obstante, para el Licenciado en Ciencias Políticas, lejos quedaron los tiempos del colegio secundario. “Sí, pero la que me gusta ahora, me acompaña”. Al ser consultado por la persona a la cual se refería, comentó: “Es mi novia que me trajo hasta acá”. Las cámaras, en tanto, enfocaron a Carolina, que estaba sentada en la tribuna.

“Esa es la vida, ¿viste? Se van, se van, se van... menos mal que se fueron”, reflexionó Guido Kaczka, dando cuenta de que hoy el participante está con la persona que ama. “El tema es la paciencia en esta vida. Pasa que uno no se aguanta, le parece que todo se va a terminar; que todo tiene que ser rápido. La paciencia debe ser el recurso que uno más necesita para ser feliz, ir conformándose”, argumentó el conductor, inspirado por las palabras del participante.

“Yo te hablo de todo esto y a vos que te salieron las que no te gustan”, apuntó el presentador y esto le dio pie al politólogo para hacer su análisis de la competencia. Comentó que, en su opinión, y tras haber observado el juego, “para ganar hay que reunir las virtudes del maestro: tenés que tener templanza y conocimiento, pero también suerte”.

El conductor se mostró gratamente sorprendido con sus palabras y sintió una fuerte conexión con el joven nacido en Concordia, Entre Ríos y con quien, además, comparte el nombre. “¿Sabés una cosa Guido? Vos sos re Guido”, le dijo y rápidamente los aplausos se hicieron eco en el estudio.

Los dos Guidos se reunieron en Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

Finalmente, llegó la hora de jugar, y al joven le tocó “sitios turísticos de Europa”. A pesar de que no era su fuerte, logró 13 aciertos, los suficientes para avanzar al siguiente escalón. En caso de ganar, Guido quería usar el dinero para hacer un viaje con su pareja Carolina. No obstante, y a pesar de los esfuerzos, quedó a mitad de camino y no logró llevarse a casa el premio mayor.