escuchar

Hace un par de meses, Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) tuvo una importante modificación: los familiares y amigos que acompañan a los participantes ahora se sientan en una tribuna ubicada al costado de los escalones. Esto significa que no solo aparecen en cámara durante gran parte del programa, sino que también el público tiene la posibilidad de conocer aún más a los participantes, puesto que antes solo aparecían en el estudio los acompañantes de quien haya ganado el premio mayor. En la emisión del jueves, Gaspar llevó a una persona muy importante para él y emocionó a más de uno al revelar el vínculo que los unía.

Gaspar fue el último en jugar en el escalón del departamento. Contó que trabaja en un museo de fotografía, lo cual sorprendió a Guido Kaczka, puesto que supuso que se dedicaba a otro rubro. “Nada que ver, pensé que eras deportista”, comentó, haciendo alusión al movimiento corporal que hacía que, tal vez, era para controlar los nervios. Fue entonces cuando intentó que el joven entrara en confianza y le preguntó quiénes lo acompañaban.

El participante apuntó a la tribuna y señaló a su novia, Martina, y a una mujer llamada Marisa, que estaba sentada a su lado. “Me cuidó desde chiquito y me acompaña toda la vida”, dijo el joven, mientras la señora levantaba la mano llena de orgullo. Emocionado con la historia, Kaczka le preguntó: “Lo cuidaste? Y...¿salió bueno?”.

La mujer asintió con la cabeza, emocionada, y Gaspar comentó: “vamos a ver”. Acto seguido se dispuso a jugar. Como era el último, le quedó solo una categoría, por lo que no tenía posibilidad de elegir.

“Hombres famosos que se destacaron principalmente como político, actor, escritor o deportista”, le advirtió el conductor. Para sorpresa de todos, el participante dio el batacazo y tuvo 27 aciertos en 60 segundos. Fue un número muy alto al punto tal que Kaczka no pudo ocultar su emoción y el estudio rompió en aplausos.

Martina, la novia de Gaspar y Marisa, la mujer que lo cuidó desde que era niño (Foto: Captura eltrece)

Gaspar se quedó con la llave para jugar en la final por el segundo departamento a estrenar que entrega el programa. El primero lo ganó Gianluca Curubeto.

Si bien el joven no llegó al último escalón, tuvo la posibilidad de vender la llave, no obstante Cecilia, la ganadora de los millones, prefirió no negociar y quedarse con el dinero.

Participó de Los 8 escalones y conmovió a todos al revelar cómo conoció al amor de su vida

En la emisión del miércoles 27 de diciembre, Maximiliano Song enamoró a todo el estudio al revelar que lo acompañaba el amor de su vida, su esposa Carolina.

Sin intentar ocultar su amor, el hombre rememoró los inicios de la relación: “Vino tarde a la primera cita y toda normal. Yo estaba todo producido, así que ya está, me enamoró”.

Maximiliano Song conmovió a todos al revelar la historia de amor con su esposa (Foto: Captura eltrece)

Pero, eso no fue todo, ya que aprovechó para revelar algunos detalles de ese primer encuentro. “Agarró el paquete de pochoclos y se lo puso directamente en la cara”, contó mientras la cámara enfocaba a la mujer que se cubría la cara con la mano, con una mezcla de risa y vergüenza.