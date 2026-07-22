Gastón Edul, en La Velada del Año 2026: cuándo pelea el periodista argentino contra Edu Aguirre

Ibai Llanos anunció mediante sus redes sociales el lanzamiento de La Velada del Año 6, la cual reunirá a diferentes personalidades del mundo del streaming español y latinoamericano arriba del ring. Entre los 10 participantes se encuentra Gastón Edul. El periodista fue convocado para encabezar la primera pelea del evento, enterate cuándo se llevará a cabo.

Cuándo es la pelea de Gastón Edul con el periodista Edu Aguirre

Los periodistas se verán las caras arriba del ring el 25 de julio a las 19.00 (hora de España) y a las 14.00 (hora de la Argentina). El español y el argentino se encontrarán a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo en los Estados Unidos, donde el seleccionado albiceleste resultó vencido por el país ibérico.

Gastón Edul mostró su entrenamiento para La velada del año 6

El orden de las peleas en La Velada del Año 6

Edu Aguirre vs. Gastón Edul .

. Fabiana Sevillana vs. La Parce . La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana.

. La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana. Clersss vs. Natalia MX . En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana.

. En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana. Lit Killah vs. Kidd Keo . Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.

. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026. Alondrissa vs. Angie Velasco . La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas.

. La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas. Virzz vs. Gero Arias . Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.

. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028. Roro vs. Samy Rivers . El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring. Por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región.

. El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring. Por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer . La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año.

. La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año. Plex vs. Fernanfloo . Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento.

. Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento. IlloJuan vs. Thegref. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.

Ibai Llanos sobre La Velada del Año - @ibaillanos

¿Dónde ver La Velada del Año?

Ibai transmitirá el evento mediante sus cuentas de YouTube y Twitch (@IbaiLlanos). Además, diferentes medios españoles mantendrán una publicación en directo con comentarios al respecto de cada lucha sobre el ring.