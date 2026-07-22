El gesto de Pedro Pascal en las redes que enfureció a usuarios argentinos: “Una lástima”

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial sigue generando polémica. En una suerte de “lista negra” que circula en las redes sociales integrada por actores, músicos y streamers que realizaron publicaciones críticas y hasta ofensivas hacia la Argentina, figura ahora también Pedro Pascal, quien tuvo un gesto en el plano digital que provocó el enojo de numerosos usuarios argentinos.

El intérprete chileno, una de las figuras más reconocidas actualmente en Hollywood, fue duramente cuestionado después de que se advirtiera que interactuó con una publicación de Instagram de la cuenta @blakelythornton, que no solo se burlaba de la derrota de la Scaloneta sino que acusaba a los argentinos de racistas.

La captura de pantalla del supuesto “Me gusta” por parte del actor comenzó a viralizarse y desató una catarata de comentarios contra el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian. Para muchos de sus seguidores argentinos, el gesto resultó decepcionante por el vínculo que el propio actor de origen latinoamericano, manifestó en distintas oportunidades con el país.

La publicación que recibió el “like” de Pascal muestra a un grupo de personas bailando junto al texto: “Gente negra viendo perder a Argentina”, una referencia a las acusaciones de racismo que circularon durante gran parte del Mundial contra la sociedad argentina.

Ese tipo de contenidos comenzó a multiplicarse durante el campeonato y se agravó tras la consagración de España en la final del torneo. En ese contexto, varios usuarios sostuvieron que distintas celebridades internacionales terminaron replicando o respaldando publicaciones basadas en esa narrativa, lo que alimentó el malestar entre los argentinos.

Pascal cuenta con una enorme cantidad de seguidores en el país, por eso la decepción también fue en aumento a medida que se viralizaba su gesto. “Una lástima que siendo chileno, que sabe nuestra historia, que tenés el poder de razonamiento y entender nuestra lucha o cómo vivimos como argentinos, elijas colgarte del odio”, escribió una usuaria.

Pascal en febrero, junto a quien fue señalado como su novio, el argentino Rafael Olarra Backgrid/The Grosby Group

Otra seguidora comentó: “Si de alguien no me lo esperaba era de vos, me duele porque yo era re fan tuya, una lástima que hayas caído en la propaganda antiargentina”, mientras otro añadió: “No quiero creer que Pedro Pascal, el actor que tanto admiro y quiero... Leí sobre su historia, la de su familia desde niño y aprendí a tenerle cariño además de admirarlo como actor, espero de corazón que no sea verdad lo que dicen”.

También hay quienes tomaron medidas más drásticas: “Gracias por avisar, ya es la cuarta persona que dejo de seguir y bloqueo”. Por el momento, el actor chileno no realizó declaraciones públicas sobre la polémica ni explicó el motivo de su interacción con la publicación.

La situación de Pascal se suma a otros casos que despertaron repudio entre los usuarios argentinos. El actor Samuel L. Jackson también fue duramente cuestionado luego de compartir publicaciones que calificaban a la Argentina como un país racista. La estrella de 77 años compartió una captura de pantalla de una publicación en Facebook de SEC Black Alumni Network, una organización que nuclea a graduados afroamericanos de universidades, que utilizó un montaje del personaje Stephen Warren de Django Unchained con la camiseta de la selección argentina, entendida como una referencia al racismo de este hombre de tez oscura con sus pares.

Samuel L. Jackson

Junto a la imagen se lee el texto: “Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. Con ello se alimentó la difusión de las fake news que apuntan a que los argentinos son, en general, discriminadores con personas de otro color de piel.

También las cantantes Patti Smith y Rosalía se expresaron contra el país, aunque posteriormente se disculparon por sus respectivas actitudes a través de las redes sociales.