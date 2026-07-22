Polémica por el documental sobre Natacha Jaitt: los detalles del proyecto y la interna familiar

A casi ocho años de la muerte de Natacha Jaitt, una plataforma de streaming habría ofrecido a su familia la opción de crear una serie documental sobre el caso. Esto implicaría la apertura de la causa judicial y estaría apoyado por el hermano de la exvedette, Ulises. Frente a esta noticia, Valentino Jaitt salió al cruce de su tío y reafirmó que “todo lo que hace él no es de fiar”.

Durante una entrevista con LAM (América TV), Valentino se refirió a cómo es su estado anímico en la actualidad y apuntó al pedido de su tío por reabrir la causa de Jaitt: “Estoy bien, la verdad. Últimamente estoy muy tranquilo. Puedo decir que es el mejor momento de mi vida, que yo trato de dejar un poco el pasado de mi madre atrás. Por más de que sea mi madre, yo la atesoro de cierta forma, en donde mi duelo es mi duelo y hago lo que puedo con mi duelo y es como que quiero enfocarme en otras cosas hoy en día. No estoy muy pendiente de lo que haga o no Ulises”.

Valentino Jaitt aseguró que todo lo que venga de su tío "no es de fiar", tras conocerse que quiere reabrir la causa de su madre (Fuente: Captura de imagen)

Además, insistió en que no está de acuerdo con su tío y justificó que no cree que sea una intención natural por parte de él reabrir la causa. “Siento que es una maniobra que Ulises hace por otras cosas que él busca, que eso yo lo sé, pero prefiero guardármelo porque no es que no me convenga decirlo, sino porque más que nada”, deslizó Valentino.

De inmediato, el cronista le consultó si piensa que esto sea un intento por atraer la mirada de la prensa y el hijo de Natacha Jaitt sostuvo: “Esto se responde solo. Habrá gente que lo apoya, que esa gente que lo apoya no está muy bien de la cabeza, pero yo creo que todo lo que él haga siempre viene por algo, por alguna cuestión que le convenga a él”.

Luego, arremetió contra la Justicia debido a que nunca se resolvió el caso de su madre: “Estoy harto. Ya fue algo que se dijo mucho en mi familia estos últimos 7 u 8 años. Yo me quiero mudar del país. No quiero vivir más en Argentina por cómo se resuelven las cosas en este país y lo retrasados que estamos. Prefiero enfocarme en el futuro, dejar el pasado atrás. Creo que mi mamá lo único que quisiera ahora mismo es que su hijo Valentino salga adelante”.

Según se mencionó en LAM, Úlises Jaitt tendría la intención de reabrir la causa por la muerte de su hermana

Hacia el final de la entrevista, Valentino dejó en claro que desconoce si existió un contacto con una plataforma de streaming para hacer una producción sobre Natacha: “Es algo que me sorprendió. Todo lo que hace Ulises no es de fiar. Yo vi eso y me asusté. Es algo con lo que los hijos no están de acuerdo. Los hijos tienen los derechos de la madre, él no”.

Además, mencionó que con su hermana tienen presente y en cuenta si se llega a realizar una producción audiovisual acerca del caso de su madre. “Si algo así se llega a hacer, va a ser por parte de mi hermana y por mí, no por Ulises. Si quiere colaborar para actuar, bienvenido sea, pero tratamos de que no sea por parte de él porque no estaría bueno”, sentenció.

En respuesta a los dichos de Valentino, Ulises Jaitt se comunicó con Pilar Smith, quien está en el panel de LAM, y replicó el mensaje de texto que le envió: “A mí lo que me importa es que se haga justicia. Quiero ver preso al asesino de Natacha. Si él no lucha por su mamá, es tema de él”.