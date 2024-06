Esto le pasa a tu cuerpo cuando tomas café en ayunas

Escuchar

El café se ha convertido en una parte integral de la rutina diaria para millones de personas en todo el mundo. A menudo, su consumo está relacionado con el impulso de energía necesario a primera hora del día, en tanto que muchas veces es lo primero que se ingiere en ayunas. Pero, ¿qué efectos tiene esta práctica en el cuerpo?

Según la Asociación Nacional del Café en Estados Unidos, hasta 9 de cada 10 personas consumen esta bebida al comenzar el día, frecuentemente antes de comer una tostada o cereales. Mientras algunos creen que beber café con el estómago vacío no es saludable, para la mayoría de las personas esta práctica es totalmente segura.

9 de cada 10 personas en Estados Unidos comienzan el día con una taza de café Foto de Clay Banks en Unsplash

Efectos del café en el sistema gastrointestinal

La cafeína es el principal atractivo para quienes beben café por la mañana, pero esta misma podría causar indigestión o reflujo ácido en ciertas personas. La doctora Allison, profesora asistente de gastroenterología en el Tufts Medical Center, explicó a Health que “la cafeína puede provocar un aflojamiento del esfínter esofágico inferior, la puerta entre el esófago y el estómago”.

A su vez, el café estimula la producción de ácido estomacal, lo que puede agravar el reflujo ácido. Esta combinación detona la acidez de estómago, independientemente de si las personas han comido o no. “Algunas encuentran que esto es un desencadenante para ellas, y pueden sentir cierta incomodidad; no es dañino, simplemente no se siente bien”, agregó.

Tomar café antes de comer puede no ser malo para la salud, pero podría provocar algunos efectos secundarios no deseados Foto de Nathan Dumlao en Unsplash

Mitos y realidad sobre el café en ayunas

Un metaanálisis de 2014 no encontró una asociación significativa entre el consumo de café y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), que causa reflujo ácido crónico. A pesar de los mitos, esta bebida no puede causar úlceras de estómago ni dañar de ninguna otra manera el sistema gastrointestinal en la mayoría de las personas.

Algunos también sugieren que hay la posibilidad de que incremente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Aunque la cafeína estimula la producción de cortisol, la respuesta a la infusión es mucho menor entre las personas que lo beben regularmente. Estudios publicados por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) no muestran ningún aumento relevante de esta hormona. Además, no hay suficiente evidencia que sugiera que beber café con el estómago lleno reduzca esta respuesta.

¿Qué cantidad de café se debe tomar al día?

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y contiene cientos de compuestos bioactivos. Además de ser una fuente importante de antioxidantes, numerosos estudios muestran que quienes la beben tienen un menor riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, trastornos neurológicos y enfermedades hepáticas.

El contenido de cafeína en una taza de café puede variar significativamente, desde 50 mg en una pequeña taza hasta más de 300 mg en una de 475 ml. Como regla general, se puede asumir que una taza promedio de 240 ml contiene alrededor de 100 mg de cafeína.

Los adultos pueden consumir sin ningún problema alrededor de 400 miligramos de cafeína por día Foto de Nathan Dumlao en Unsplash

Diversas fuentes recomiendan que 400 mg de cafeína al día, equivalentes a aproximadamente 4 tazas (945 ml), son seguros para la mayoría de los adultos sanos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) también respalda esta cantidad.

No obstante, ciertas personas pueden ser más sensibles a la cafeína y experimentar efectos negativos incluso con cantidades menores. Por ejemplo, aquellos con variaciones en la presión arterial deben limitar su ingesta a 200 mg de al día.

LA NACION