Georgina Rodríguez reveló el lugar más original donde tuvo un encuentro íntimo con Cristiano: “Que no vea esto”

Georgina Rodríguez estrenó la segunda temporada de su reality show Soy Georgina, donde reveló detalles desconocidos acerca de su vida privada. Además de mostrar cómo son sus días de trabajo y los lujos que la rodean, también le dejó ver a la audiencia lo fuerte que es la relación amorosa que mantiene con el futbolista Cristiano Ronaldo. Incluso reveló el lugar más inédito en el que tuvo relaciones íntimas con él, dentro de su misma casa.

En el capítulo cinco de la producción de Netflix, Georgina y sus amigos, las queridas, como ella los llama, disfrutaban de una comida juntos. Ahí, salió el tema de algunos tatuajes que la modelo se había hecho y luego la conversación se volvió más íntima. Uno de sus amigos notó un mensaje oculto. “¿Qué tal tus tattos? Se han aclarado ya, ¿no?”, le preguntó uno llamado Iván.

En ese momento, Rodríguez detalló todo lo que hizo para cuidar sus diseños en la piel. “Sí, lo hice superbién, no nos metimos a la playa. Me forré de esparadrapo el primer día”, detalló. Sin embargo, tuvo que dejar a un lado sus cuidados cuando el delantero del Al-Nassr la convenció de ir al jacuzzi de su hogar: “Llegué a casa y dice Cris ‘vamos al spa’”.

Si bien en un primer instante trató de seguir las indicaciones que los especialistas le dieron para mantener su piel en buen estado, su obediencia para cuidar los tatuajes no duró mucho. “La primera vez que me metí en el jacuzzi subí los brazos. Pero ya estaba cansada de tenerlos así, encima en la piscina de casa, que es muy profunda, estaba yo así”, compartió con movimientos que simulaban que estaba ahogándose. “Dije yo ‘me rindo’, entonces ya empecé a nadar, y todas las noches...”, dijo Rodríguez, antes de que Iván la interrumpiera y le dijera que ya se había dado cuenta de lo que sucedió esa tarde de spa. “Haz el amor en la cama, no en el spa”, le comentó entre risas.

La modelo, con un semblante serio, tuvo que admitir que fue en ese lugar que tuvo relaciones con Ronaldo. “No, lo hicimos allí”, le respondió a Iván. Enseguida desató la intriga de todos los presentes. “¿Hicieron el amor en el spa?”, preguntó su hermana, Ivana Rodríguez, con un tono de incredulidad. Allí, Georgina trató de negarlo todo frente a las cámaras y aseguró que era broma, pero al mismo tiempo estaba riéndose. “Se ha puesto nerviosa... que no vea esto Cris”, concluyó Iván entre risas.

“Es mi mejor amigo”: Georgina Rodríguez, sobre Cristiano

Más allá de los lujos y la vida de ensueño que puedan tener, la propia Georgina ha asegurado que su relación con el portugués es más fuerte que eso. “Es mi mejor amigo”, declaró en su reality. Es que, además de que se enamoraron perdidamente cuando él la conoció en una tienda de Gucci, su unión se volvió más fuerte con la pérdida de su bebé, Ángel.

La pareja esperaba dos mellizos, pero uno de ellos falleció al nacer. Sin embargo, tanto el futbolista como la también empresaria se alentaron entre sí para seguir adelante. En el mismo reality show, Rodríguez aseguró que él fue quien le dio fuerza para continuar y que incluso la exhortó a retomar sus actividades dentro del modelaje.

