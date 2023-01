Gran Hermano 2022: Alexis contó cómo seguirá su juego tras la eliminación de Coti y se quebró al mandarle un mensaje

escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) vive otro gran revuelo tras la eliminación de Coti. Las fichas del juego cambian de lugar luego de la salida de la gran estratega, que supo ponerse a sus compañeros en contra producto de su plan y algunas malas actitudes. Puntualmente, quien más se ve atravesado por este cambio es Alexis, su novio, que ya determinó que continuará con su juego solo.

Las horas posteriores al domingo de eliminación fueron las más duras para Alexis. A pesar de contar con el apoyo de sus compañeros, la soledad se hizo sentir tras la salida de Coti, su novia y única aliada de juego. “Estoy mal, sin fuerzas, sin ganas, sin aliento, sin nada”, describió el jugador ante la consulta de Gran Hermano en el confesionario sobre sus sentimientos.

Eliminación de Coti

A pesar de que la tristeza se apoderó de él, Alexis no titubeó al momento de afirmar que seguirá con su juego, tal cuál como lo planeo con su parea. “Voy a jugar solo, pero sin soltarle la mano a una persona que ha estado al lado y me ha sido fiel. A Maxi”, expresó en el confesionario, al marcar los pasos a seguir.

“No cambiaría el sentido de la gente que quiero que se vaya. Me refiero a Walter”, afirmó el Conejo al delimitar cómo seguirá su estrategia, tal como delimitaron desde el comienzo del juego con Coti. Ahora, deberá tejer un nuevo plan para conseguir que Alfa continúe en placa, como sucede desde hace semanas, pero sin contar los votos de su pareja.

En cuanto a sus sentimientos, Alexis no perdió la oportunidad de poder enviarle un mensaje tranquilizador a la correntina: “Que no esté triste y que disfrute. Que disfrute del afuera. Que sepa que la amo un montón y que le pido perdón por no haberle hecho caso en un montón de cosas”. Sin poder contener las lágrimas, continuó: “Que sepa que la voy a extrañar mucho. Ella es y va a ser una gran persona. La admiro un montón”. El llanto también fue la respuesta de Coti, quien escuchó las sentidas palabras en vivo, el lunes por la noche en El Debate (Telefe). Ahora, ella lo espera afuera para continuar su historia de amor.

