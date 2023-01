Gran Hermano: la llamativa decisión de Ariel que enfureció a Alfa y provocó un nuevo cruce entre ambos: “¡Qué asco!”

escuchar

Ariel Ansaldo entró a la casa de Gran Hermano (Telefe) hace poco más de 15 días, cuando el reality decidió incluir nuevos participantes. Desde entonces su relación con el sexagnerario Walter Santiago, conocido como “Alfa”, se convirtió en un nudo de conflictos.

Este lunes, esa explosiva convivencia sumó un nuevo episodio cuando el recién ingresado, en una actitud muy controvertida, decidió quedarse desnudo en el sillón de la galería. La actitud, de inmediato, provocó el repudio de Alfa y un áspero cruce entre ambos.

En las imágenes que se pudieron ver esta tarde es posible ver a Ariel, recientemente salvado de ser expulsado por el voto de la gente, que proveniente de la pileta, se acerca en malla a un sillón de la galería del jardín de la casa más famosa del país, se sienta y se tapa con una toalla para sacarse la prenda mojada.

Un poco más lejos, pero observando la escena, se encuentra Alfa, que le dice a Maxi en voz alta: “Está en pelotas en el sillón. ¡Qué asco! ¡Qué asco!”.

Segundos más tarde, el hombre oriundo de Tigre se acerca al de Berazategui y lo encara: “Eso (el sillón) lo usan todos. No podés estar en bolas ahí”. Ariel, entonces, no se amilana y con cara de cansancio, le dice: “No me hinches las pelotas”.

“No hincho. Es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos”, remató Alfa, ante la actitud indiferente de su oponente, que siguió cambiándose como si nada pasara.

