Gran Hermano: la picante reacción de Daniela ante el beso entre Nacho y Thiago

En medio de los festejos de Año Nuevo, Thiago Medina y Juan Ignacio “Nacho” Castañares se dieron un beso en la boca en la pileta, respetando una suerte de promesa que habían realizado durante los festejos de Navidad en la casa.

La situación, muy esperada por los fans de “Nachiago”, tal como se hicieron conocer en redes, afectó a Daniela Celis, quien la observó de lejos y luego le manifestó todo su malestar al nacido en González Catán. A pesar de la charla previa que mantuvo la participante con quien sería su pareja dentro del reality, su enojo fue contundente.

El vínculo entre Daniela Celis y Thiago Medina quedó determinado por lo que la participante vio al salir de la casa de Gran Hermano (Telefe).

Luego de su reingreso, con el que propuso vengarse de varias “traicione”, la oriunda de Moreno se mostró distante de Thiago, con quien de a poco está volviendo a congeniar. A pesar de ello ambos se tiraron al agua y se besaron frente a los demás.

“¿Te enojaste?”, le preguntó Thiago a Daniela en uno de los cuartos de la casa, a lo que ella respondió: “Y... Si yo hago una cosa que te molesta: ¿vos te enojarías? Respondeme eso”.

“Él me lo dio”, replicó el oriundo de González Catán. En ese instante la de Moreno le insistió para salir de la habitación e ir al patio con el resto de sus compañeros, con el objetivo de olvidar el beso de Nacho.

Daniela se puso celosa del beso de Nacho a Thiago (Fuente: Telefe)

Ya en el jardín y en pleno baile, Thiago se acercó a Daniela nuevamente y la intentó abrazar. Tras ese corto lapso de tiempo unidos, el oriundo de González Catán le dijo: “No quiero que me abraces así, como una mentirosa”. En ese momento Celis le espetó: “¿Qué hago? Me dolió. ¿No me puede doler? ¿No te puedo querer demasiado para que me duela? Perdón por quererte demasiado…”.

Minutos más tarde, la participante de Moreno se sentó al lado de Nacho y al estrechar su mano, le manifestó: “Ganaste. Muy bien. Te felicito. Buen partido”. Si bien Nacho intentó conciliar ante ewsa situación y diálogo, no hubo caso, Daniela se mostró decididamente enojada por la “derrota”.

LA NACION