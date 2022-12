Gran Hermano 2022: entraron los nuevos participantes y estallaron los memes

escuchar

El jueves por la noche, Gran Hermano (Telefe) dio un giro que será transcendental con el transcurso de los días. Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio se convirtieron en las dos primeras incorporaciones al ya establecido grupo de participantes del reality. Las primeras impresiones de los dos nuevos jugadores dentro de la casa desató un festín de memes en Twitter, ya que los jugadores demostraron un cierto malestar ante la situación, que incide en sus estrategias.

Como ya es un clásico, cada situación impactante se traduce en Twitter como memes. El humor es la principal herramienta de los que ven los usuarios, en este caso la reacción de los “hermanitos” al tener el primer encuentro con los dos nuevos jugadores. Por supuesto, que la primera impresión que generaron de acuerdo a sus personalidades, ambos con una energía muy alta, fue el centro de atención de todos. Como así también la reacción de Juli, Coty y Dani al ver a Camila y la de Alfa conocer detalles de Ariel encontrando similitudes entre ellos, un arma de doble filo según las redes sociales.

Ariel Ansaldo, el nuevo participante de Gran Hermano

Por supuesto, Los Simpson no faltaron en este tipo de representación con humor. La escena en la que los personajes Chester J. Lampwick y Abraham Simpson tiene una discusión sirvió para ejemplificar una imaginaria charla entre Alfa y Ariel, en que en la una supuesta primera cena tendrían una charla subida de tono en el que se chicaneaban. Por supuesto que los usuarios se enfocaron en este aspecto debido a que ambos comparten características tanto físicas como en temas de interés, según la primera impresión.

La posible pelea de Alfa y Ariel fue el blanco de memes (Captura Twitter)

Hablar de una rivalidad entre los dos hombres pareciera ser pronta ya que Ariel lleva pocas horas dentro la casa, pero no fue obstáculo para la imaginación de los usuarios que un principio vieron la felicidad de Alfa al ver una persona que se acerca a su edad, con quien podría forjar alianzas. Sin embargo, al conocer más de su compañero supo que su actividad gastronómica en la convivencia se verá empañada por el participante nuevo, quien es un especialista en la parrilla. La icónica escena de golpes entre Mauro Viale y Alberto Samid, -ocurrida en vivo el 10 de enero de 2002- se convirtió en la imagen predilecta del humor si de hablar de rivalidades se trata, y fue la elegida por una usuaria para ejemplificar el momento en el que los jugadores quieran conocer juntos.

Mauro Viale y Alberto Samid no faltaron en las redes, para el humor (Captura Twitter)

Y no se trata de la única reacción que se mostró en redes, sino que dos actitudes de la crítica de moda Matilda Blanco sirvieron para esta imaginaria pelea, al destacar que los primeros días de convivencia serían en paz y armonía, mientras que el transcurrir de las semanas podría ser con conflictos.

Las nuevas incorporaciones no pasaron por alto en las redes (Captura Twitter)

Pero Alfa y Ariel no fueron los únicos blancos de memes, sino que el staff femenino se llevó una gran atención debido a sus reacciones al ver que Camila representa todo lo que ellas no querían en la nueva integrante: belleza, buena onda e inteligencia. Los Simpson volvieron a servir como ejemplo de este icónico momento en el que Julieta, Coty y Daniela se distanciaron de la joven para observarla, sin integrarla como si lo hizo Romina. “Pestañela mostrándole cualquier lugar de la casa a Cami: aquí es donde vengo a llorar”, escribió una usuaria junto a una imagen de Bart y Milhouse, bromeando sobre la novia de Thiago.

Se habló de una posible rivalidad entre Camila y las chicas de GH (Captura Twitter)

Carmen Barbieri también apareció en esta seguidilla de memes. Aunque la vedette no tiene relación con el reality son sus icónicas apariciones en la televisión las que hoy sirven para ejemplificar diversas sensaciones. “Coti viendo al Cone cuando entre Cami”, escribió con un usuario con una imagen de la mamá de Fede Bal en Intrusos (América) con un graph fulminante sobre una pelea que tuvo con Nazarena Vélez y que se podría alinear con esta situación: “Tené cuidado, no me querés conocer enojada”.

Coty no faltó en los memes (Captura Twitter)

Por último, una escena de la película Mean Girls, protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, puso en evidencia la actitud de las participantes al ver a su nueva compañera. “Las chicas tanteando a Camila”, escribió una usuaria junto a una imagen en la que se ve a tres de las protagonistas con una mirada tajante, similar al gesto de las jugadoras.

Las reacciones de las participantes fueron blanco de memes (Captura Twitter)

LA NACION