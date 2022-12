El cruce en caliente entre Juan Reverdito y Tomás Holder en Gran Hermano: “Estás muy creído, papá”

escuchar

Las peleas no solo son moneda corriente dentro de la casa de Gran hermano (Telefe), sino que quienes se despidieron de la misma también protagonizan a diario enfrentamientos en el debate. En esta ocasión Tomás Holder y Juan Reverdito encendieron el estudio luego de enviarse chicanas por conseguir un lugar en el repechaje.

A pesar de la amistad que forjaron dentro de la casa y del grupo “Los Monitos”, junto con Ignacio “Nacho” Castañares Puente y Martina Stewart Usher, este martes quedó en evidencia que el vínculo entre ambos ya no es el mismo. Luego de que Santiago del Moro hiciera referencia al comportamiento de Walter “Alfa” Santiago y Thiago Medina, los participantes comenzaron una pelea en directo.

“La verdad es que adentro tuve muchos choques con él, pero después no me gustó que Thiago lo haya maltratado. Como televidente lo apoyo, me gusta”, expresó Holder sobre el concursante más longevo de Gran Hermano. En ese instante, Reverdito opinó: “Lo que hace para entrar (al repechaje). ¡Mamita! Por favor”. Con un tono irónico, el oriundo de Rosario respondió: “Mirá quién apareció ahora. Viniste porque te hace falta”.

Fuerte pelea de Juan Reverdito con Tomás Holder en el vivo de Gran Hermano (Fuente: Telefe)

“No, para nada. Yo vine todas las galas. Estás muy creído, papá. Estás muy allá arriba. Los Monitos siguen estando, somos Nacho y yo”, sentenció Reverdito. Ante el cruce, Usher comentó: “Lo que la gente veía adentro de la casa de Juan, nosotros recién pudimos verlo afuera”. Hace días se les notificó a los hermanitos que recibirán a nuevos integrantes en la casa de Gran Hermano, además de un viejo concursante elegido por el público en mediante el repechaje.

LA NACION