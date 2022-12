Gran Hermano 2022, minuto a minuto: en un clima de tensión, los participantes se preparan para la gala de nominación

escuchar

16.10 | Nacho, Julieta y Romina arman un complot contra Marcos

Luego de la prueba del líder de la semana, Nacho, Romina y Julieta debatieron acerca de quién podría ser el próximo salvado de la nominación de Gran Hermano (Telefe). “Podría ser el primo o el Cone… A Marcos yo lo veo y a Alfa. Al primo lo van a dejar”, lamentó Romina al tiempo que Nacho sentenció: “Un embole ver el programa”. “Todo de hombres”, comentó la actriz. En ese instante, Romina insistió: “Es fácil hacer del primo. No hacés nada, callado, dormís, entrenás, no lavás. Gente, no es así, entonces yo voy a hacer ese papel”.

Nacho, Julieta y Romina arman un complot contra Marcos (Fuente: Twitter/@FDoficial)

15.10 | La nueva estrategia de Coty

Luego de conocer que ingresarán nuevos participantes, Coty planea ejecutar un plan contra Julieta. La correntina expresó en varias oportunidades que ya no tolera a su compañera. Ahora, en diálogo con Alexis afirmó que la expondrá frente a una nueva integrante, para que tenga una contra en la convivencia.

La estrategia de Coty

15.03 | Los participantes recibieron una noticia que revolucionó los ánimos

El martes por la noche, Santiago del Moro le comunicó a los jugadores que ingresarían nuevos participantes. La información dejó impactados a todos, pero sobre todo al staff femenino que se muestra que no pudieron disimular el gesto de descontento. “No es una buena noticia”, sentenció Julieta.

Nuevos ingresos

14.50 | El desconsolado momento de Thiago

Los participantes de GH 2022 se encuentra aislado y esto significa que no tienen noticias sobre el afuera, es por ello que Thiago no supo que semanas atrás su padre fue detenido por un hecho de violencia contra una de sus hijas. Recientemente, arrojaron un papel al interior de la casa y en el se describía este hecho policial. Fue el jugador quien lo tomó y se quedó shockeado por la noticia. Fue asistido por sus compañeros y luego por el psicólogo del programa. La angustia lo invadió y la situación causó especulaciones entre los participantes.

Thiago se enteró de la detención de su padre

14.36 | Quién es el líder de la semana

Durante la jornada del martes, se realizó la nueva prueba semanal en la que se determinó el nuevo líder. El desafío constataba de un trabajo de concentración, fuerza y equilibrio. Los participantes debían sostener una fila de cajas que solo tenía un soporte en un extremo y en el otro se encontraba el jugador. Nacho y Thiago llegaron a la final. Por cuarta vez, el joven oriundo de La Matanza ganó y además de tener inmunidad en la nominación podrá salvar a un compañero de la placa.

Lider de la semana

14.30 | Cuándo es la gala de eliminación

Este miércoles se realizará la novena gala de nominación en la casa de Gran Hermano (Telefe). A partir de las 21.45 hs se conocerán los votos que emitieron los participantes del reality. Al menos cuatro de ellos conformarán la nueva placa.

