Gran Hermano 2022: la pregunta de Camila que dejó al descubierto el mayor “secreto” de Daniela en el reality

La casa de Gran Hermano (Telefe) vive un momento especial de adaptación tras el ingreso de dos nuevos participantes. Camila y Ariel se incorporaron al juego en medio de las polémicas que esta medida causó en los “hermanitos” que están hace dos meses en el reality. Si bien ambas partes ponen lo mejor de ellos para que sea más amena la convivencia, lo cierto es que mientras el parrillero se gana a sus compañeros con el humor, las sospechas contra la joven cantante crecen debido a la estrategia que planteó, y una pregunta que le hizo a Daniela podría dejarla en evidencia.

Desde sus primeras palabras en la casa, Ariel expresó su gran deseo de ser parte del reality y reconoció ser un fiel seguidor del ciclo. Camila, por su parte, dijo todo lo contrario y mencionó que no conoce mucho a los jugadores debido a que por un mes estuvo de viaje y no miró el programa. Su versión no fue muy creíble para sus compañeros, a los que quiere despistar para ejecutar su plan de juego, el cual aún no demostró ni para la audiencia.

En esta línea, a pesar de tener prohibido hablar sobre “el afuera”, la joven nacida en Ituzaingó hizo una pregunta que es de las más recurrentes en las redes sociales, que por supuesto sus compañeras no saben pero la audiencia sí. La situación se desencadenó en la previa a la fiesta del viernes, cuando junto a Daniela y Julieta preparaban sus looks.

Mientras hablaban del cuidado estético, Daniela se colocó las famosas pestañas -que le valieron en “el afuera” el apodo de Pestañela- y Camila le preguntó cómo las mantenía, una duda que también mantuvo en vilo a Santiago del Moro.

Mientras la pareja de Thiago no perdió la concentración mientras estaba sentada frente a un espejo, le respondió que guardó cada una de ellas cuando se le cayeron y se las volvió a colocar. El mayor interrogante de Twitter quedó revelado gracias a la nueva participante, que podría demostrar que estuvo pendiente a la audiencia que analiza el juego virtualmente.

