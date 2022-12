Gran Hermano: la traición de Coti a sus compañeras, el ninguneo de Thiago a Daniela y el impacto de dos nuevas llegadas

escuchar

Pasó una nueva semana, y hubo un participante menos en Gran Hermano, ¿si? ¡No! Porque durante los últimos días, si bien hubo un expulsado, también dos nuevos jugadores se sumaron a la casa, en el marco de jornadas atravesadas por traiciones y una placa compuesta solo por mujeres.

Coti y una espontánea con gusto a traición

Con Coti, Daniela, Julieta y Romina como las únicas mujeres de la casa, comenzó a circular entre ellas un fuerte sentimiento de alianza, una promesa de no votarse entre ellas y hacer de la sororidad una bandera. O sea, un homenaje a eso de “los nenes con los nenes, las nenas con las nenas”. Aunque luego, dio paso una traición: Coti no dejaba de arengar para consolidar ese apoyo entre las chicas de la casa y establecer una posición fuerte contra los varones, pero ese era apenas el primer paso de su estrategia, porque dicho eso, la correntina solicitó hacer la espontánea y le dio tres puntos a Julieta y dos a Daniela.

Ninguna de sus compañeras sospechaba nada hasta que la gala del miércoles dejó una placa en la que todas las mujeres, menos Coti, quedaron nominadas. Julieta, Romina y Daniela no entendían nada, no les daban los números, ¿cómo podía ser que todas hubieran acumulado tantos votos en contra? Coti, responsable de esa placa, miraba con cara de póker. El único que comenzó a sospechar fue Nacho, que le aseguró a Romina que Coti había hecho algún movimiento sospechoso, probablemente contra ellas. Una vez más, la correntina demostró que, al momento de ejecutar una estrategia, no hay amistad que valga, y esa confianza que sus compañeras le depositaron se tradujo en una debilidad que a una de ellas le costará su lugar en el juego.

Thiago dejó a Daniela al borde de la eliminación (para salvar a Cone)

A pesar de sus idas y vueltas, Thiago y Daniela siguen juntos como una de las (casi) parejas de la casa. Y cuando él ganó la prueba como líder de la semana, ella lo besó con sincero entusiasmo. Claro que esa historia de amor, puede que esté dando sus últimos coletazos. Con la potestad para salvar a alguien de placa, y con las tres chicas y Alexis nominados, se podía esperar que el joven eligiera a su novia. Pero la sorpresa fue mayor cuando, luego de mucho suspenso, Thiago anunció que a quien iba a salvar del riesgo de eliminación, era a Alexis. En ese instante, Daniela sonrió visiblemente incómoda, y luego procedió a irse a su cuarto.

Ante la mirada de Coti y de Julieta, ella se refugió entre las sábanas y comenzó a llorar desconsoladamente, sorprendida por la decisión de su pareja que bien puede culminar en su eliminación. Porque algo es indudable: si por el voto del público Daniela es expulsada el domingo, resulta muy difícil que ella no lea que el principal responsable de eso fue Thiago, al preferir no salvarla.

Nacho pisa fuerte, y en la casa ya lo saben

Prácticamente desde el comienzo del reality, Nacho es uno de los nombres fijos en todas las placas semanales. El último sobreviviente del grupo denominado “Los monitos”, aunque estableció nuevas alianzas en la casa, no por eso dejó de sufrir los votos en contra por parte de casi todos los jugadores. Pero una y otra vez, Nacho seguía adelante, demostrando que el público lo apoya de forma incondicional. Y luego de ganarle un mano a mano a Agustín, el resto de los hermanitos tomó nota de eso y, por primera vez en varias semanas, no lo votaron de forma masiva. Al momento de anunciar la placa, y con franca sorpresa, Nacho descubrió que no había sido nominado y, de ese modo, estableció su relevancia en el marco del juego .

La llegada de Ariel y Camila

El lunes, Santiago del Moro anunció que en los próximos días iban a ingresar nuevos jugadores, y también que era inminente el repechaje. El martes, el conductor le comunicó la noticia a los integrantes de la casa y el desánimo fue generalizado. Los participantes, encerrados desde hace poco menos de dos meses, no vieron con buenos ojos el ingreso de más hermanitos, que iban a jugar con ventaja al conocer la opinión “del afuera”. Y, finalmente, el jueves hicieron su debut en el reality Ariel y Camila.

Entre sonrisas y con un clima de cálida bienvenida, primero entró Ariel, y luego Camila. Sin lugar a dudas, este es uno de los eventos más importantes en la presente edición de Gran Hermano, porque marca un pequeño terremoto dentro de las dinámicas ya establecidas entre los jugadores. Y si bien muchos se mostraron contentos con los ingresos, integrantes como Julieta o Daniela no pudieron ocultar su desánimo . Será cuestión de tiempo ver el modo en el que se acoplan los recién llegados al sistema ya establecido en el reality, y cuáles serán sus estrategias. Aunque hay algo que es casi un hecho: ambos deberán pagar una suerte de derecho de piso, cuando muy probablemente queden en la placa del próximo miércoles.

Thiago y una dura noticia del exterior

La tarde transcurría con normalidad hasta que los jugadores vieron que una pelota aterrizaba en el jardín. Quiso el destino que Thiago fuera a agarrarla, y se encontrara con un papel que escondía una mala noticia. En el envoltorio estaba escrito que el padre del muchacho había estado detenido (el hombre fue liberado recientemente, luego de una denuncia por llegar a su casa en estado de “ebriedad” y discutir violentamente con Brisa, la hermana melliza del concursante).

Conocer eso angustió profundamente a Thiago, quien se mostró abatido ante la noticia. Sin perder un minuto, todos los jugadores le mostraron su apoyo, lo contuvieron e intentaron animarlo, mientras Thiago no dejaba de llorar. Por su parte, Daniela también se mostró angustiada por la tristeza que atravesaba su pareja, e intentó consolarlo y acompañarlo en ese mal trago. Este episodio fue otro de esos atípicos casos en los que “el afuera” interviene en el aislamiento, y en el que alguna persona anónima desde el exterior utiliza una estrategia prohibida por reglamento para provocar una reacción en el adentro. Por suerte, el joven pudo recuperarse de esa tristeza y se mostró nuevamente muy activo en lo referido a ganar el reality.