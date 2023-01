Gran Hermano 2022: Laura Ubfal le hizo una pregunta incómoda a Coti y la respuesta se ganó el aplauso de todos

escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) despidió a Coti y la convirtió, así, en la décima eliminada del juego. Se trata de la participante más polémica de la emisión 2022, que generó adeptos en un principio, pero luego se ganó el repudio del público, al demostrar un contundente plan, con el que dejó al borde de la puerta de salida a sus compañeros, a quienes no dudó en nominar. Su palabra fue la más esperada y no dudó en cruzarse con Laura Ubfal, quien la criticó duramente en vivo.

Como cada lunes tras la eliminación del domingo, Coti estuvo presente en El Debate (Telefe), donde los panelistas analizaron su juego y buscaron respuestas acerca de aquellos malos movimientos que realizó, y que la llevaron directo a la salida. Pero ni este momento tuvo minutos de tranquilidad, como un homenaje a las jugadas de la correntina. Puntualmente, las críticas de los especialistas fueron las que alteraron los ánimos del vivo.

Coti respondió todas las preguntas de los panelistas de El Debate (Captura video)

Fiel a su estilo, Laura Ubfal le indicó a la joven que no pudo centrar su juego y “desaprovechó” ciertas situaciones que podrían haberla beneficiado. “¿Sabés qué te pasa Coti? Que tenés 20 años y no tenés una formación que te haga entender ciertas situaciones”, le indicó la periodista a la participante, a la que además le señaló que “representó lo peor de la mujer”, al mostrarse “celosa y egoísta”.

Rápidamente, la exparticipante fue contundente al dirigirse a la panelista. “Hay que estar ahí, vos no estuviste ahí, no podés hablar de cómo es”, respondió en medio de un firme pedido para poder hablar, ya que era constantemente interrumpida por Ubfal. Acto seguido, continuó: “Si representé a la mujer, no me di cuenta. Siento que traté de demostrar lo que yo era”.

Aquel tenso momento no fue el único que protagonizaron las mujeres, sino que más tarde Laura trató de chicanear a la joven con una particular pregunta al indagar sobre la posibilidad de creer que Dios la haya perdonado por las “maldades” que hizo en la casa. “Ella tiene puesto un rosario y cada vez que hacía una jugada lo besaba”, justificó Laura ante la risa que causó en sus colegas la pregunta.

La respuesta de Coti a Laura

Coti le jugó con una carta parecida, que dejó sin palabras al panel. “Vos tenés el color verde y me atacás como si no fuera una mujer”, le disparó en clara referencia a la simbología que representa ese color a la lucha feminista. “Me lo decís pensando que estoy hablando de aborto y yo no estoy hablando de eso. Sé lo que dijo y es provida y la respeto”, aseguró la periodista. Entre gritos y risas que se hicieron lugar en el estudio, Santiago del Moro debió intervenir para pedir silencio.

“Le pedí a Dios entrar a Gran Hermano si iba a entrar a ser mala persona no me iba a dejar entrar”, concluyó la joven para terminar con el asunto que planteó Laura. La respuesta causó unánimes risas y la periodista se limitó a guardar silencio.

