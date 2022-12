Gran Hermano 2022: los participantes rompieron en llanto al armar el árbol de Navidad

escuchar

El 8 de diciembre marca en el calendario un día muy especial de cara a la última etapa del año. Este día se conmemora para la iglesia católica la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y eso se traslada al armado del árbol de Navidad. En la casa de Gran Hermano (Telefe) la fecha no pasó desapercibida y todos los participantes protagonizaron un emotivo momento. Nacho, Thiago, Alfa, Romina y Marcos, particularmente, no pudieron contener las lágrimas.

Para cumplir con la tradición, los participantes de Gran Hermano decoraron un árbol de Navidad. Se trató de un trabajo en grupo en el que algunos se encargaron del armado, mientras que otros en la logística. Pero, lejos de tratarse de una actividad más, la situación tocó fibras sensibles de los jugadores. Alfa y Romina rompieron en llanto mientras observaban a sus compañeros realizar la decoración y, en silencio, recibieron el apoyo de Marcos.

Luego, el joven salteño buscó en soledad el momento de dejarse llevar por sus sentimientos. Solo en el jardín y mientras miraba hacia el cielo, rompió en llanto. Al percatarse, Julieta y Daniela lo abrazaron por largos minutos. Más tarde, en diálogo con Santiago del Moro, explicó que la razón era porque extrañaba a su madre, quien siempre en su casa se encarga del árbol.

Llanto en la casa de GH

Pero, Marcos no fue el único. A Nacho le pasó algo similar, pero en su caso la tristeza se debió a que será la primera Navidad que pase sin su madre, que murió meses atrás. Thiago, quien comparte esta pérdida, tuvo para con él palabras de apoyo. “Yo lo sufrí mucho tiempo y después me di cuenta de que hay que darle para adelante. Yo sé que va a ser difícil, vas a estar mal pero vamos a disfrutar”, le expresó mientras lo abrazaba. Acto seguido, Alfa se acercó y les dio una cariñosa palmada en la espalda a ambos.

LA NACION