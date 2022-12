Gran Hermano 2022, minuto a minuto: entre tensiones y alianzas, los participantes se preparan para la gala de nominación

escuchar

14.20 | El pedido de Coti que reavivó los rumores de embarazo

La correntina Coti Romento vive días de gran preocupación en la casa por la sospecha de un posible embarazo. En este sentido, en las últimas horas, ingresó al confesionario para hacerle un pedido especial a Gran Hermano: una pastilla anticonceptiva de emergencia, más conocida como la pastilla “del día después”. Cabe recordar que la joven está en pareja con el participante Alexis “Conejo” Quiroga.

Revuelo en Gran Hermano: ¿Coti está embarazada de Conejo?

13.50 | El llanto de Agustín tras su polémica afirmación

El participante que se ganó el apodo de “Frodo” fue uno de los que más apoyo recibió por parte del público desde que ingresó a la casa, pero una polémica afirmación lo cambió todo. Guardis indicó que conservaba fotos íntimas de mujeres con el fin de extorsionarlas, en este sentido, comenzó una campaña para sacarlo del reality. Este domingo, se convirtió en el octavo eliminado y, en una entrevista que brindó, lloró al explicar por qué hizo esta revelación. “Mi cabeza estaba bastante mal y sumado que me estaban acorralando contra la pared. Estaban hablando cosas feas de mí (sobre su sexualidad) y eso me hizo muy mal. Quiero que la gente me entienda, no que me crea”, explicó. A su vez, negó que esto fuese cierto.

Agustín rompió en llanto

13.27 | El momento viral que protagonizó Marcos

Marcos se lleva muchas miradas debido a su calma ímpetu en cada situación que se vive en la convivencia. Y ahora, volvió a demostrar la gran sensibilidad que tiene al momento que encontró a una abeja herida, al borde de la pileta. El joven salteño la rescató y ayudó a que retome su vuelo. Al grito de “fuerza fuerza”, la salvó y se llevó la ovación del público.

Marcos salvó a una abeja

13.05 | Se realizó la nominación espontánea

Tras la eliminación de Agustín, quedó activa la posibilidad de realizar la nominación espontánea. Se vivió una intensa carrera hacia el confesionario. Maxi, Daniela, Alexis y Coty llegaron hasta el lugar para ejecutar la medida. Por el momento, no se conoce quién la realizó.

Nominación espontánea

12.55 | Habrá nuevos ingresos en Gran Hermano

A poco de cumplirse dos meses del inicio del reality, el lunes por la noche Santiago del Moro comunicó que habrá nuevos ingresos en el juego, para ello se realizará una gala el jueves. Se trata de personas desconocidas para los participantes, quienes se enterarán de la noticia el miércoles durante la nominación. También, desde Gran Hermano (Telefe) señalaron que pronto volverán a ingresar jugadores que fueron eliminados.

Nuevos ingresos en GH

LA NACION