Gran Hermano: así fue la dura advertencia de Darío a su hijo tras ver su acercamiento a Furia

La convivencia en Gran Hermano (Telefe) está revolucionada tras el ingreso de 9 nuevos jugadores. Cada participante recibió la visita de un ser querido, quienes están habilitados para interceder en las estrategias de juego. Lo cierto es que los primeros conflictos ya podrían comenzar, y fue puntualmente Darío Martínez Corti quien decidió anticiparse para advertir a su hijo, Francisco, por un acercamiento con Juliana “Furia” Scaglione.

Hace poco más de dos meses, Dario ingresó al reality ya comenzado, pero este tiempo fue suficiente para conocer con detalles a sus compañeros y las estrategias que aplican para lograr cometidos en el juego. Por este motivo, decidió tener una charla íntima y directa con su hijo, quien tiene un interés especial por Furia.

“¿Viste cómo es con Furia, Pancho? Todo lo mismo que hizo con Mauro. No sabés si te apuntó o qué sé yo. Pasado mañana te puede estar gritando”, expresó preocupado el jugador oriundo de La Plata, al momento que le pidió a Pancho apartarse del grupo para charlar. Por su parte, el joven indicó que en el caso de que esa secuencia suceda, él no “puede hacer nada”.

Ante esta repuesta, Darío fue contundente: “Si ella está allá, tenés que caminar para el otro lado”. Al mismo tiempo, aseguró que el modus operandi de Furia es atraer a quien se muestra distante, porque “te usa y no sabes si es buena onda o si te está usando”. Ante la poca atención de Pancho, el preocupado padre indicó que su sugerencia es para evitarle malos momentos. “Tampoco le des lugar gratuitamente acercándote vos, solo si ella te habla. Porque juega 24/7 ”, agregó.

Pese a que el diálogo fue en un tono solemne, las risas del joven se escucharon fuertemente cuando el jugador le indicó que no haya nada de “tinturas” con Furia, en referencia al cambio de look que suele hacerle la preparadora física a quienes desea acercar. Ahora, quedará en decisión de Pancho tomar la sugerencia o no. En redes sociales, poco tardó en tomarse con humor esta secuencia, y, por supuesto, estallaron los memes.

Los mejores memes por la advertencia de Darío a su hijo

