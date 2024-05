Gran Hermano: la inesperada pregunta de Furia al ver a Facundo, amigo de Martín Ku

Escuchar

La noche del lunes, la casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una jornada más que especial con el ingreso al reality de los amigos y familiares que se incorporaron al juego, en medio de emotivos reencuentros. Pese al sentimentalismo que primó durante la noche, en redes sociales se acaparó toda la atención a un particular comentario que realizó Juliana “Furia” Scaglione al momento que ingresó la primera persona y habló en chino.

Facundo Chen fue el primer ingreso de los nueve invitados a hospedarse, temporalmente, en la casa de Gran Hermano. Los participantes no habían sido notificados sobre estas incorporaciones y el joven influencer decidió hacerles una broma y hablarles en chino, diciendo escuetas palabras en español. Mientras tanto, su amigo, Martín Ku, estaba en el confesionario y no sabía qué sucedía. Entre las diversas incógnitas sobre esta particular presencia, fue Furia la que se destacó con su pregunta.

Facundo Chen fue el primer visitante que ingresó a la casa de Gran Hermanos (Captura video)

“¿Es la mamá del Chino? No habla español”, fueron las palabras de la jugadora al arrojar una opción ante la falta de respuestas por parte del protagonista, quien continúa sosteniendo su broma para desorientar a los participantes. Esta secuencia no pasó desapercibida en X, donde de inmediato se viralizó y fue motivo de risas de los seguidores del reality, con imágenes alusivas que ejemplificaban la reacción de muchos al escucharla.

Lo cierto es que la escena de confusión duró al menos cinco minutos hasta que Martín salió del confesionario y vio a su amigo rodeado de sus compañeros. Los jóvenes se fundieron en un intenso abrazo y ese fue el momento en el que el resto de los jugadores comprendió que estaban frente al esperado momento del ingreso de sus seres queridos, pero mientras, en el afuera, las risas no faltaron.

Luego, la noche continuó llena de emoción y abrazos. Zoe se reencontró con su mamá, Aixa; Furia recibió a su amiga Rocío; Sol ingresó a ver su amiga Flor; Emma se abrazó con Noelia “La gata”; Bautista recibió a su hermano Franco; Mateo ingresó para sorprender a Nico; Francisco “Pancho” entró para jugar con su padre, Darío; y Delfina lo hizo para estar con su madre Virginia.

