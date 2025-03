Gran Hermano: cómo quedó la placa final de nominados tras la jugada de Furia

Los seguidores de Gran Hermano (Telefe) ya pueden saber cómo quedó la placa final de nominados, tras la jugada de Juliana ‘Furia’ Scaglione, que, al ser la líder de la semana, terminó de definir quién podría irse de la casa la próxima semana.

Furia tenía un beneficio por ser la última líder de la casa. Frente a ella, tenía la placa provisoria de nominados con ocho participantes: Claudio “Papucho” Di Lorenzo, Eugenia Ruíz, Chiara Mancuso, Santiago “Bati” Larrivey, Gabriela Gianatassio, Luz Tito, Luciana Martínez y Selva Pérez.

La jugadora que regresó al set televisivo gracias a los votos del público, tenía el poder de cambiar la placa, aunque con algunos condicionamientos: no podía sacar a Claudio Di Lorenzo porque quedó nominado por una sanción, ni a las fulminadas Eugenia Ruíz y Chiara Mancuso. Ante esto, decidió bajar a Santiago “Bati” Larrivey. “Creo que él está en una situación de emergencia”, argumentó.

Cómo quedó la placa de GH tras la jugada de Furia

Para completar su jugada, Furia eligió subir a Santiago “Tato” Algorta. “Es para dejar al tridente todo en placa y que empujen, como ellos quieran, para sacar a alguien en particular. O si no que el tridente pierda una pata”, explicó al dar detalles de su jugada. “Puede ser algo negativo o positivo con ellos. Capaz van contra Chiara, pero no sé por qué acá se pelean y amigan rápido. Le doy la posibilidad al público de que saquen a alguien nuevo o viejo”, agregó.

Furia explica su jugada de líder para definir la última placa de nominados en Gran Hermano

La placa negativa de Gran Hermano quedó conformada entonces por:

Claudio “Papucho” Di Lorenzo

Gabriela Gianatassio

Eugenia Ruíz

Chiara Mancuso

Luciana Martínez

Selva Pérez

Santiago “Tato” Algorta

Luz Tito

Esta es la placa que verá el público en la gala de eliminación del lunes 24 de marzo, cuando uno de ellos abandonará la casa de Gran Hermano a partir de los votos del público.

Cómo votar en Gran Hermano

Quienes quieran votar en la próxima gala de eliminación de Gran Hermano deberán seguir los siguientes pasos.

Los participantes de Gran Hermano aseguran su supervivencia a través del voto del público (Fuente: Telefe/Captura de video)

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

con la referencia y esperar la respuesta automática que arroja el sistema. Una vez recibido el mensaje, si la votación es positiva, hay que indicar el nombre del participante que se busca que quede en el reality . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo, hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa.

que se busca que quede en el . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo, hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa. Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano , respondé este mensaje con la palabra ‘SI´ ”.

, respondé este mensaje con la palabra ”. Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.