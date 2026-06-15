Nuevo escándalo en la familia Beckham: una carta, acusaciones y desmentida oficial

Un nuevo capítulo se sumó en los últimos días al escándalo de los Beckham, demostrando, una vez más, que la reconciliación de la familia dista de ser un hecho posible, al menos por el momento. No solo porque el viernes, Brooklyn y Nicola Peltz, su mujer, no estuvieron presentes en la ceremonia en la que David Beckham recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, sino porque, además, el joven fotógrafo volvió a arremeter contra sus padres con duras declaraciones.

Romeo, Harper, David, Victoria y Cruz Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde el exfutbolista recibió su estrella el viernes LISA O'CONNOR - AFP

El episodio tuvo lugar ese mismo día, después de que el británico fuera reconocido por la Cámara de Comercio de Hollywood y se convirtiera en el primer futbolista del mundo en recibir dicha distinción. Allí, estuvo acompañado por su mujer, Victoria, sus hijos Harper, Romeo y Cruz, y sus amigos Tom Cruise y Eva Longoria. Pero el problema se desató al finalizar el evento, cuando la menor de la familia, de solo 14 años, fue escoltada por un chofer hacia la casa de su hermano Brooklyn en Beverly Hills, adonde llegó sin previo aviso y de donde se fue sin recibir respuesta, dado que la pareja estaba fuera de la ciudad.

El frustrado intento de Harper Beckham fue capturado por los paparazzi -lo publicó en exclusiva el sitio estadounidense Page Six- y enseguida acaparó los titulares de la prensa, donde se destacó que la adolescente se veía “visiblemente emocionada” por no lograr el reencuentro con su hermano. Según se supo luego, su intención fue entregarle personalmente una carta.

Brooklyn y Nicola Peltz -que se encargaron de demostrar a través de Instagram que no estaban en su hogar sino en Nueva York- fueron contactados por el citado medio para hacer comentarios y su respuesta, que llegó a través de su representante, fue contundente: “El hecho de que hubiera fotógrafos presentes cuando se entregó la carta en mano lo dice todo: esto fue una coreografía para las cámaras”.

Claro que David y Victoria no dejaron pasar semejantes acusaciones e hicieron llegar a The Sun su opinión al respecto. Así, una fuente cercana a la familia aseguró que los dichos de Brooklyn eran “una completa tontería y otra acusación falsa e injusta”. Luego, los Beckham se mostraron juntos y unidos disfrutando de una comida en Nobu, en Malibú, aunque el famoso tabloide de Reino Unido señaló que la familia emanaba cierta “tensión” al ingresar al elegante restaurante.

La familia completa -con Brooklyn y Nicola Peltz en el extremo derecho- antes de la ruptura definitiva Vianney Le Caer - Invision

“No quiero reconciliarme”

En enero, tras meses de especulaciones sobre un fuerte distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia -que incluyó desde bloqueos en las redes sociales hasta ausencias en eventos importantes-, el joven confirmó los rumores con un contundente descargo en su cuenta de Instagram. En su publicación, el hijo de David y Victoria explicó los motivos de la disputa familiar y aseguró que sus padres intentaron sabotear su relación con Nicola Peltz desde antes de su matrimonio.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió el fotógrafo como preámbulo de una catarata de historias en las que narró con lujo de detalles cómo comenzó a alejarse de sus padres.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando [dijo en referencia a quienes aseguran que su mujer es la culpable del distanciamiento], me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, fue una de las frases resonantes de su extenso descargo.

Victoria Beckham iba a diseñar el vestido de novia de su nuera, Nicola Peltz. Según Brooklyn, su madre canceló su promesa a último momento y la actriz y modelo tuvo que buscar otro vestido de urgencia (Fuente: Instagram/@nicolaannepeltzbeckham)

“He visto con mis propios ojos hasta qué punto llegaron [sus padres] para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, sostuvo Brooklyn. Al respecto, señaló: “La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicás en las redes sociales o qué tan rápido dejás todo para aparecer y posar para una foto familiar”.

También se refirió a la polémica que circulaba en torno a su boda, celebrada en 2022, donde Victoria habría tomado un protagonismo que no le correspondía durante el baile nupcial, que fue musicalizado por Marc Anthony, muy amigo de la familia. “Mi madre me estaba esperando para bailar. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, confesó el hijo mayor de los Beckham.

Asimismo, reveló que a último momento Victoria se negó a confeccionar el vestido de novia de Nicola (aún cuando se lo había prometido). “La noche de la boda me dijeron que mi futura esposa no era de sangre ni familia”, agregó el joven para demostrar el desprecio que sus padres le tendrían a la actriz.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos matrimoniales tres años después de su boda y no invitaron a David ni a Victoria Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Lejos de intentar amigarse con ellos, Brooklyn destacó que, desde que eligió alejarse de David y Victoria, siente “paz y alivio”. “Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia”, remató.