En fotos: del “modo hincha” de Anya Taylor-Joy al paseo marítimo de Ester Expósito y Kylian Mbappé
La protagonista de Gambito de dama fue a ver el debut de la selección de Estados Unidos con una top de Argentina; mientras tanto, la actriz española y el futbolista francés pasearon su amor por Ibiza
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LA NACION
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