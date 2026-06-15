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En fotos: del “modo hincha” de Anya Taylor-Joy al paseo marítimo de Ester Expósito y Kylian Mbappé

La protagonista de Gambito de dama fue a ver el debut de la selección de Estados Unidos con una top de Argentina; mientras tanto, la actriz española y el futbolista francés pasearon su amor por Ibiza

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Anya Taylor-Joy se destacó en el debut de Estados Unidos con un top diseñado con los colores de la camiseta argentina
Anya Taylor-Joy se destacó en el debut de Estados Unidos con un top diseñado con los colores de la camiseta argentinaGrosby Group - Splash News/The Grosby Group
Anya Taylor-Joy fue con su marido, Malcolm McRae, a ver el debut de Estados Unidos frente a Paraguay en el Mundial 2026 y no dudó en volver a mostrar su amor por la Argentina, el país donde pasó buena parte de su infancia: eligió para la ocasión lucir un top irregular con los colores de la bandera albiceleste
Anya Taylor-Joy fue con su marido, Malcolm McRae, a ver el debut de Estados Unidos frente a Paraguay en el Mundial 2026 y no dudó en volver a mostrar su amor por la Argentina, el país donde pasó buena parte de su infancia: eligió para la ocasión lucir un top irregular con los colores de la bandera albicelesteGrosby Group - Splash News/The Grosby Group
Además de aportar una buena cuota de glamour al Mundial de Fútbol 2026 que se celebra en Estados Unidos desde las tribunas, las estrellas de Hollywood coparon las fiestas que se comenzaron a organizar luego de cada partido de la selección local. Leonardo DiCaprio fue una de las celebridades que se unió al festejo por el triunfo norteamericano que se llevó a cabo en el restaurante Alba. Fiel a su estilo, intentó evadir los flashes con la cabeza gacha, gorra y tapabocas
Además de aportar una buena cuota de glamour al Mundial de Fútbol 2026 que se celebra en Estados Unidos desde las tribunas, las estrellas de Hollywood coparon las fiestas que se comenzaron a organizar luego de cada partido de la selección local. Leonardo DiCaprio fue una de las celebridades que se unió al festejo por el triunfo norteamericano que se llevó a cabo en el restaurante Alba. Fiel a su estilo, intentó evadir los flashes con la cabeza gacha, gorra y tapabocasGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
El protagonista de Titanic no estuvo solo la noche del festejo: hasta Alba llegó acompañado por su novia, la modelo Vittoria Ceretti. La joven eligió un look total black en el que combinó un top sin mangas, unas calzas y una minifalda. DiCaprio también estuvo acompañado en la reunión por su padrastro, David Ward
El protagonista de Titanic no estuvo solo la noche del festejo: hasta Alba llegó acompañado por su novia, la modelo Vittoria Ceretti. La joven eligió un look total black en el que combinó un top sin mangas, unas calzas y una minifalda. DiCaprio también estuvo acompañado en la reunión por su padrastro, David WardGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Keanu Reeves sacó a relucir de nuevo su faceta de rockstar y se subió al escenario Opus junto a su banda, Dogstar, en el Download Festival que se realizó en Donington Park, Reino Unido. Con el bajo en mano y su eterno sex appeal, el protagonista de John Wick fue una de las figuras más celebradas de la jornada
Keanu Reeves sacó a relucir de nuevo su faceta de rockstar y se subió al escenario Opus junto a su banda, Dogstar, en el Download Festival que se realizó en Donington Park, Reino Unido. Con el bajo en mano y su eterno sex appeal, el protagonista de John Wick fue una de las figuras más celebradas de la jornadaGrosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group
Kylian Mbappé y Ester Expósito están juntos y no solo no se esconden, sino que aprovechan cada momento para disfrutar de la vida. Ahora, la flamante pareja pasó unos días en Ibiza, donde se dejó ver muy divertida durante un paseo en jet ski bajo el sol mediterráneo
Kylian Mbappé y Ester Expósito están juntos y no solo no se esconden, sino que aprovechan cada momento para disfrutar de la vida. Ahora, la flamante pareja pasó unos días en Ibiza, donde se dejó ver muy divertida durante un paseo en jet ski bajo el sol mediterráneoGrosby Group - G3/The Grosby Group
La actriz española y el futbolista francés también recorrieron el mar de las Islas Baleares a bordo de un lujoso yate. Expósito eligió para la ocasión un bikini estampado que resaltó su figura. Libre de accesorios y con el pelo suelto, mostró su costado más natural
La actriz española y el futbolista francés también recorrieron el mar de las Islas Baleares a bordo de un lujoso yate. Expósito eligió para la ocasión un bikini estampado que resaltó su figura. Libre de accesorios y con el pelo suelto, mostró su costado más naturalGrosby Group - G3/The Grosby Group
Durante la escapada no faltaron las postales románticas: entre caricias y sonrisas cómplices, la pareja se mostró relajada y enamorada mientras contemplaba el paisaje recostada bajo el sol de Ibiza
Durante la escapada no faltaron las postales románticas: entre caricias y sonrisas cómplices, la pareja se mostró relajada y enamorada mientras contemplaba el paisaje recostada bajo el sol de IbizaGrosby Group - G3/The Grosby Group
Además de pasar unos días con Mbappé, Ester Expósito acaparó todas las miradas en la 65ª edición del Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió un importante reconocimiento internacional y brilló con un diseño rosa firmado por Marie Adam Leenaerdt
Además de pasar unos días con Mbappé, Ester Expósito acaparó todas las miradas en la 65ª edición del Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió un importante reconocimiento internacional y brilló con un diseño rosa firmado por Marie Adam Leenaerdt VALERY HACHE - AFP
Para la ceremonia de apertura, Ester Expósito apostó por un elegante vestido en tono beige de la diseñadora española Teresa Helbig
Para la ceremonia de apertura, Ester Expósito apostó por un elegante vestido en tono beige de la diseñadora española Teresa HelbigVALERY HACHE - AFP
Zendaya y Tom Holland fueron los grandes protagonistas de la presentación en Madrid de Spider-Man: un nuevo día. La pareja desplegó todo su encanto y demostró por qué es una de las más sólidas de Hollywood durante su aparición en la alfombra roja
Zendaya y Tom Holland fueron los grandes protagonistas de la presentación en Madrid de Spider-Man: un nuevo día. La pareja desplegó todo su encanto y demostró por qué es una de las más sólidas de Hollywood durante su aparición en la alfombra rojaTHOMAS COEX - AFP
Para la velada Zendaya lució un vestido negro strapless de la colección otoño 2026 de Christian Cowan que combinó con stilettos negros y el pelo corto
Para la velada Zendaya lució un vestido negro strapless de la colección otoño 2026 de Christian Cowan que combinó con stilettos negros y el pelo cortoTHOMAS COEX - AFP
Tom Holland, quien escoltó en todo momento a quien aseguran ya se convirtió en su esposa, optó por un traje oscuro y una camisa roja
Tom Holland, quien escoltó en todo momento a quien aseguran ya se convirtió en su esposa, optó por un traje oscuro y una camisa rojaTHOMAS COEX - AFP
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