En fotos: del “modo hincha” de Anya Taylor-Joy al paseo marítimo de Ester Expósito y Kylian Mbappé

Además de aportar una buena cuota de glamour al Mundial de Fútbol 2026 que se celebra en Estados Unidos desde las tribunas, las estrellas de Hollywood coparon las fiestas que se comenzaron a organizar luego de cada partido de la selección local. Leonardo DiCaprio fue una de las celebridades que se unió al festejo por el triunfo norteamericano que se llevó a cabo en el restaurante Alba. Fiel a su estilo, intentó evadir los flashes con la cabeza gacha, gorra y tapabocas

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