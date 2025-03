Tras agotar seis Movistar Arena, Duki anunció dos nuevas fechas: cuándo y cómo sacar las entradas

Duki sumó fechas a sus presentaciones en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires, por lo que mucho de los que se perdieron suss primeros shows ya se preguntan cuándo son y cómo sacar las entradas para estos recitales.

“¿Cómo están mis diablos y mis diablas? Les mando un beso y un abrazo enorme, mañana comenzamos la segunda tanda, los últimos tres Movistar. Y dado los sucesos increíbles, que la estamos rompiendo toda, y que todos los diablos y las diablas me están amenazando porque algunos se están perdiendo el show, vamos a sacar otras dos fechas más. Así que toda esa gente que no pudo disfrutar del show de Ameri no digan que no les avisé”, expresó el artista en un video que compartió en sus redessociales, donde informó que sus nuevos recitales en el Movistar Arena van a ser el 29 y 30 de mayo. Según comunicó, las nuevas localidades podrán adquirirse desde las 16 de este jueves.

Duki agregó dos fechas más al Movistar Arena: el 29 y 30 de mayo

Se trata de un agregado en el tramo local de su Ameri World Tour, con el que presenta su nuevo disco, Ameri. Esta gira lo llevará por 16 países. Además de la Argentina, estará en Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Colombia, Perú, México, Ecuador, Puerto Rico, España, Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia.

Este capítulo porteño en su gira le sirve a Duki para exhibir sus últimas canciones en un sitio más íntimo que los estadios que llenó en el último tiempo. Según el repertorio de sus últimos shows en el Movistar Arena, se desprende que, además de repasar Ameri en orden, el recital tiene una segunda parte dedicada a algunos de los hits que construyeron la carrera del trapero local.

Así fue la presentación de Duki en Buenos Aires

Dentro de sus presentaciones en la Argentina, está previsto además que Duki se presente el 9 de abril en el Aconcagua Arena de Mendoza, el 10 en la Plaza de la Música de Córdoba y el 14 del mismo mes en el Salón Metropolitano de Rosario.

Cómo comprar entradas para Duki en el Movistar Arena

Las localidades para ver a Duki pueden adquirirse a través de la plataforma oficial del Movistar Arena, donde hay una cuenta regresiva para las presentaciones del trapero argentino. Aunque todavía no están disponibles los lugares para las nuevas fechas, lo que se prevé ocurrirá desde las 16, en la web del estadio se observa que todavía quedan entradas para este 20, 21 y 22 de marzo.

Los precios para ver a Duki en el Movistar Arena en marzo 2025 rondan desde los $25.000 a los $75.000, a los que se suma el costo adicional de service charge. Para poder comprar las entradas es necesario crear un usuario en la plataforma. En este sentido, el procedimiento para comprar las entradas para las nuevas fechas y las que ya estaban anunciadas es el mismo.

Una vez dentro de la plataforma, se toca la opción de “comprar”, y a partir de entonces se ingresa a la fila virtual para comprar los pases. Según comunicaron desde la organización, el máximo de entradas que se puede comprar por personas es de seis. A su vez, desde la organización aclaran que las entradas digitales (conocidas como E-tickets) no son entradas personalizadas. Es decir, no se pide DNI al ingreso y no necesariamente debe ser el titular de la compra quien la utilice.