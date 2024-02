escuchar

“Sanciones en GH”, fueron las escuetas palabras de Santiago del Moro a través de su cuenta de Instagram para anticipar lo que se vería el lunes por la noche, en la Gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe). Todo se dio luego de que se difundiera la interacción de tres jugadoras con una persona que se filtró en la propiedad, desde el techo de la casa, hecho que rompió con la regla primordial del reality: el aislamiento. Cuando llegó el momento de estar al aire, el conductor anunció las penalizaciones para las involucradas, que afecta directamente a todos los integrantes.

“El protocolo es claro al respecto y a pesar de mis reiteradas advertencias no lo están respetando”, expresó la voz de Gran Hermano hacia los jugadores al mencionar lo ocurrido el lunes por la tarde cuando Lucía, Zoe y Rosina interactuaron con una persona del “afuera”.

Acto seguido, informó las medidas que tomó al respecto. “En primer lugar, quiero informarles que este jueves jugarán por el 50 por ciento semanal. Si ganan la prueba tendrán la mitad del presupuesto y si la pierden, tendrán el 25 por ciento para gastar en el supermercado”, señaló como una determinación que afectará a todos los jugadores, ya que la compra de alimentos se verá limitada y la falta de comida podría ser un problema en la convivencia.

No obstante, esa no fue la única sanción: las tres jugadoras quedaron nominadas de manera directa y no podrán realizar la prueba de liderazgo ni ser salvadas por quien se consagre líder de la semana. Al escuchar el comunicado, el silencio se hizo eco en la casa, por la preocupación que genera la posible falta de comida. Por su parte, Lucía, Zoe y Rosina justificaron su accionar y explicaron que fue una reacción coherente al ver una persona nueva frente a ellas.

Cómo fue la interacción de las participantes con “el afuera”

El lunes por la tarde, mientras Lucía, Zoe, Rosina, Martín “el Chino” y Federico “Manzana” se encontraban en el patio de la casa y, al escuchar un grito, y rápidamente quisieron saber de dónde venía. Ahí fue cuando divisaron a una persona en el techo.

Las tres jugadoras fueron sancionadas por romper con el aislamiento del juego (Captura video)

Las jugadoras se alegraron y comenzaron a hacerle preguntas. “¿Nos conocés?”, indagaron. Por su parte, el Chino y Manzana se alejaron al detectar la gravedad de la situación y esto los “salvó” de la sanción. En ese instante y para evitar que siguieran con el diálogo, la voz de Gran Hermano pidió que ingresaran a la casa y todos acataron la orden.