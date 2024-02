escuchar

Desde que Sabrina Cortez y Alan Simone mostraron que parecían tener más que una amistad dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), Brian Fernández prefirió guardar silencio sobre el comportamiento de su novia, pero sí se defendió en varias oportunidades del hate que recibía a través de las redes sociales. Sin embargo, tras su salida, la rubia asistió al Debate del reality y no dejó en una buena posición a quien, según ella, ya no sería más su pareja.

Brian Fernández salió a contar su versión sobre la relación de 8 años con Sabrina de GH (Foto: Instagram/@bdfernandez)

Luego de que la joven de 29 años contara detalles de su noviazgo de ocho años, Fernández no tardó en salir a contar su versión de los hechos y lo hizo de manera contundente. “Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación, y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver qué decías primero”, comenzó diciendo a través de sus stories de Instagram, donde lo siguen 269.000 personas.

El novio de Sabrina publicó otro fuerte comunicado y mostró el último chat de WhatsApp que tuvo con la participante de Gran Hermano (Foto: captura Instagram/@bdfernandez)

Y siguió: “La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV”.

En ese sentido, realizó un análisis de cómo la joven actuó durante su participación en el programa que conduce Santiago del Moro: “No paró de hablar de mí, para bien o para mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo”.

Además, el amigo de Sergio ‘Kun’ Agüero marcó las diferencias que podían existir entre su vida y la de la mendocina: “Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención. Claramente, te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta”.

Para finalizar, aseguró: “Me da pena cuando caigas en la realidad y veas cómo salí a bancarte y apoyarte siempre y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera por sus actos los que más te quieren”.

Se viralizó una foto de Sabrina Cortez junto al Kun Agüero Redes sociales

Pero eso no fue todo, luego de que la exparticipante dijera durante la noche de este lunes que “venía de una relación donde no tenía atención”, Brian decidió mostrar la última conversación que tuvieron por WhatsApp el 9 de diciembre, cuatro días antes de que ella ingresara a la casa de Gran Hermano. “Bueno, gordo, te amo. Cuidate y confiá en mí siempre. Y no andes chapando por ahí con nadie”, ante lo que él respondió: “Jajaja, te amo tonta. Te va a ir re bien”.

El novio de Sabrina publicó otro fuerte comunicado y mostró el último chat de WhatsApp que tuvo con la participante de Gran Hermano (Foto: captura Instagram/@bdfernandez)

Al exponer el chat, el joven explicó: “Última vez que hablé con ella... me hubieras comunicado lo que te pasaba en vez de hacer lo que hiciste. Por lo que decís, entiendo que entraste a ver qué te pasaba, pero por las dudas me dejaste afuera esperando, y eso habla por sí solo de lo mal que te manejaste”.