Gran Hermano es, sin dudas, uno de los realities que más éxito tiene alrededor del mundo y del que muchos sueñan participar para lograr un lugar en el medio; sin embargo, no todos tienen la misma suerte y, Camila Lattanzio sería uno de ellos. La exparticipante de la edición 2023 realizó un fuerte descargo a través de las redes sociales y apuntó contra la producción por no darle la misma oportunidad que a otros de los exhermanitos.

“Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron. Quede entre las 5 y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los ex. Ya me tiene cansada todo lo que les venden”, comenzó diciendo la joven de 21 años en su cuenta de X.

“Acá, por si no me creen”, agregó y mostró capturas de conversaciones de WhatsApp para hacer valer su denuncia. “¡Acá, cuando estaba a punto de entrar al reality! Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con Kuarzo, a lo que me decían que iban a hablar”, continuó.

Camila Lattanzio apuntó contra la producción de Gran Hermano (Foto: Captura X)

“Faltaba dos semanas para entrar y ya me habían pedido todo: pasaporte, fecha de inicio, DNI, entre otras cosas. Mágicamente, no entré”, cerró la joven con un emoji de una manito saludando.

Camila Lattanzio apuntó contra la producción de Gran Hermano (Foto: Captura X)

Otra de la exhermanitas que también compartió la misma edición que Camila y apuntó contra la producción fue María Laura ‘Cata’ Álvarez. En diálogo con LA NACION, mencionó que si bien pudo construirse su peluquería canina gracias al reality, dijo que el ciclo no mostraba lo que realmente ocurría en la casa más famosa del país.

“Siento que se busca la atención hacia algunos y no se muestra todo lo que se tiene que ver. Yo pude haber sido muy divertida, haber contado cosas importantes de mi vida o haber hecho estrategias de juego, pero si no las mostraban, la gente no me iba a conocer”, señaló y lanzó contra los analistas del debate: “El panel también juega a favor de determinados jugadores y creo que deberían ser más imparciales”.

Camila Lattanzio denunció que un remisero quiso secuestrarla

A finales de enero, la cantante denunció, a través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene 717.000 seguidores, que un remisero la había intentado secuestrar.

“Hace un rato pasé la situación más fea de mi vida”, contó, mientras intentaba asimilar lo que le había ocurrido previamente: “Recién caigo de la situación, pero me intentaron secuestrar”.

Camila Lattanzio denunció a un remisero que intentó secuestrarla (Foto: captura Instagram)

“Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal, el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir”, continuó. Al ser un recorrido habitual en su rutina, Lattanzio pudo darse cuenta del modus operando del chofer, pero no tenía su teléfono con batería para solicitar ayuda. “No tenía batería y la única opción fue tirarme prácticamente del auto”, sostuvo.

Además, aprovechó la situación para advertir a sus fanáticos: “Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre, pero en una de esas puede salir mal”.