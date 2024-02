escuchar

En esta nueva emisión de Gran Hermano (Telefe), se comenzó a incorporar diversas herramientas ya aplicadas en el formato en diversas partes del mundo, como es el ”congelado”, instancia en la que los participantes reciben la visita de un ser querido, pero deben mantenerse inmóviles ante ellos. Este lunes por la noche, fue el turno de Agostina Spinelli, quien estuvo frente a Morena, su hija adolescente. El encuentro generó dudas en la audiencia, quien se preguntó por la edad de las protagonistas de la emotiva escena.

Agostina Spinelli es una de las grandes jugadoras de Gran Hermano, ubicándose en la vereda contraria a Juliana “Furia” Scaglione, la favorita del público. Pese a mostrar un fuerte carácter, mostró su lado más sensible al momento que su hija cruzó la puerta de la casa más famosa. Con gran alegría, la adolescente abrazó a su madre, tras casi tres meses sin verse.

La emoción de Agostina al estar frente a su hija Captura video)

Lo cierto es que este emotivo encuentro generó preguntas entre la audiencia, siendo una incógnita la edad de la madre e hija. Tal como lo indicó en su presentación en el ciclo, Agostina tiene 34 años y a sus 18 años se convirtió en madre de Morena, quien actualmente tiene 16 años.

Las palabras de Morena a Agostina

“Quedate quieta, por favor, super quieta, yo te voy a abrazar, quedate quieta”, fue el pedido de la adolescente a su madre, siendo que un paso en falso podría ser motivo de sanción por parte de Gran Hermano. Mientras Agostina no podía contener las lágrimas, Morena procedió a hablarle y exponer sus sentimientos.

“Quiero que sepas que estoy muy bien, estoy muy feliz, no te das una idea de lo feliz que estoy por vos, me llenás el corazón de orgullo de una manera que no te podés imaginar. Te admiro de una manera increíble. Sos la mejor del mundo, en muchos sentidos. Y ojalá todos pudieran ver lo increíble que es esta mujer como mamá, porque es una parte de ella que todavía no conocen”, expresó la adolescente, al mismo tiempo que le hablaba a todos los participantes.

La joven no dudó en recorrer la gran propiedad, y luego volvió a estar frente a su madre para repetirle cuánto la amaba y extrañaba, como así también el orgullo que siente por ella. Pasados cinco minutos, por reglamentación, Morena se despidió de su madre y se retiró de la propiedad.

Cuando Gran Hermano dio de orden de “descongelarse”, Agostina recibió los abrazos de contención de sus compañeros, y se mostró realmente sorprendida por la visita, ya que estipuló que siendo que su hija era menor de edad, no podría ingresar al juego.