Gran Hermano (Telefe) comenzó, en las últimas semanas, con el segmento de “El Congelado”, momento en que ingresa un familiar de sorpresa para visitar a uno de los participantes con la condición de que ellos no puedan reaccionar, debido a que corren el riesgo de ser sancionados. Al respecto, cuando fue el turno de que ingrese la mamá de Zoe, se generó fuerte polémica por sus palabras.

“Vine acá a abrazarte y transmitirte amor, a decirte que estoy desbordada de orgullo por vos. También a decirle ‘gracias’ a tus compañeros porque sos la más chiquita, y te cuidan y te quieren”, comenzó diciendo Aixa, la mamá de la jugadora.

En ese sentido, expresó: “Vengo a hablar de tus valores. De tu fidelidad, lealtad y de tu manera de jugar pacíficamente, sin hablar mal de nadie. Me llena de orgullo porque te crié y te inculqué eso”.

Para finalizar, la mujer le dio algunos consejos que hicieron llorar a la participante, además de que le reiteró que está brillando y que se siente orgullosa de ella.

La visita de la mujer generó revuelo en el Debate de Gran Hermano, ya que hubo muchas opiniones cruzadas por parte del panel y algunos aseguraron que la mamá de Zoe habló demasiado y le dio consejos para que sepa cómo seguir su juego dentro de la casa.

Zoe podría ser sancionada por los dichos de su mamá

“La verdad que me sorprende de Aixa, porque la conocí estos días, ella sabía lo que tenía que hacer y le dio las pautas del juego”, opinó Laura Ubfal, de manera contundente. “Te da pena por Zoe, porque me parece que viene teniendo un juego tranquilo, a mí me gusta que vaya al confesionario y cuando tiene que nominar, nomina bien, entonces te da pena por Zoe, pero es verdad que le marcó un poco las pautas”, sumó Sol Pérez, en concordancia con su compañera.

Pese a que esa situación generó revuelo en el debate del programa, todavía no se especificó si eso puede generar una sanción.